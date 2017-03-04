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Уволенная на этой неделе директор Государственного центра доноров крови (ГЦДК) Ивета Озолиня не согласна с мнением о том, что скандал вокруг возможного заражения доноров крови вирусом гепатита С стоило утаить от общественности и не рассылать пациентам письма с предупреждением. Об этом Озолиня заявила в эфире радио Baltkom.

По ее словам, она не желает о свое поступке, когда будучи директором центра доноров крови она приняла решение сообщить об этом.

"Я считаю, что в таких случаях мы должны информировать общество. По закону, мы обязаны послать информацию пациенту, в случае, если мы что-то обнаружили. То, что эта информация пошла дальше, в прессу... В любом случае, я считаю, что мы должны информировать людей и говорить о возможных рисках, про ситуации, чтобы общество было информировано. Это делается для того, чтобы люди могли сами следить за своим здоровьем. Мы же не можем к каждому человеку приставить инспектора. На самом деле, инфекция гепатита С в Латвии распространяется достаточно стремительно. По неофициальным данным, в Латвии уже 100 000 больных и около половины не знают, что они заражены. Они же передают эту инфекцию родным и остальным. Это очень большая проблема в Латвии", - сказала Озолиня.

Напомним, в середине декабря сообщалось, что за последний год при помощи новейших технологий Государственный центр доноров крови выявил 25 доноров, болевших гепатитом С. Были подозрения, что в результате переливания крови пациенты могли заразиться. В целом от этих 25 доноров 28 больниц получили 195 компонентов крови. Однако, в ходе дальнейшей проверки опасения не подтвердились.