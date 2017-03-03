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Людям необходимо выходить из своей зоны комфорта, иначе не происходит никакого развития. Об этом в эфире радио Baltkom заявил российский режиссер театра и кино Андрей Кончаловский.

"Рынку важен продукт. Продукт, сделанный языком, который не требует напряжения души. Потребитель не должен выходить из зоны комфорта. Вот эта зона комфорта – это катастрофическое состояние общества потребления. Нежелание выйти из этого состояния, когда человек хочет есть, смотреть кино, хорошо бы, еще и душ принимать одновременно. Вот это является одной из форм современного варварства. Потому что бывает не только архаическое варварство, но и современное: человек ест поп-корн, пьет пиво, смотрит бейсбол и одновременно с этим в новостях смотрит бомбардировки Белграда. Все это варварство, потому что он даже не знает, где Белград находится. Зона дискомфорта необходима, чтобы человек рос", - считает режиссер.

По словам Кончаловского, задача искусства состоит в том, что бы помогать людям развиваться.

"Большое кино, искусство, всегда выводит вас в зону дискомфорта. Для этого требуется, чтобы вы не жевали, чтобы не хлюпали кока-колой. Большое кино навязывает вам философские проблемы, которые надо решать. Но это требует определенной душевной зрелости. Так же как и роман, в котором семьсот страниц. Вы берете его и думаете: "Господи, сколько же букв!". Но только там, в дефиците удобств, происходит рост человека", -

Напомним, Андрей Кончаловский приезжал в Ригу со спектаклем «Вишневый сад» в середине февраля.