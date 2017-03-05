Экс-олигарх Стерлигов на Baltkom: Деньги - это развод миллиардов лохов (2)

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Эксклюзив | 5 марта 2017 года, 15:51

Бывший российский миллиардер Герман Стерлигов, который в последние годы предпочитает жить в деревне, считает, что современные деньги – это обман и иллюзия. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью радио Baltkom в рамках программы «Круглый стол» посвященной теме денег.

«Электронные деньги не имеют никакой ценности – это развод миллиардов лохов. Это глобальный обман. Этим занимаются все эти организации – МВФ, Всемирный банк. Нужно возвращаться к золотым и серебрянным монетам. И тогда мы выйдем из обмана. Но пока мы выбираем путь обмана», - сказал Стерлигов.

Он также заявил, что знает способ, как избавится от иллюзий в финансовой системе.

«Надо вырубить электричество на всей планете. Тогда исчезнут сначала электронные деньги, потому что они без электричества не работают, а затем и бумажные”, - сказал Стерлигов.

Ге́рман Сте́рлигов — российский политический и общественный деятель, предприниматель, менеджер. Один из соучредителей первой в России товарной биржи — Алиса, а также многих других проектов, включая и достаточно экстравагантные, авантюрные, к примеру некоммерческое партнёрство «Реестр непьющих мужиков». Председатель совета директоров Группы компаний Германа Стерлигова, председатель правления «Общества любителей древней письменности», основатель Антикризисного расчётно-товарного центра (АРТЦ).

Комментарии 2
Крик1 час назад
К сожалению у него "шлёпнулась крыша",не явненько так, но заметненько и под свои "убеждения" он подстроил всех жителей своей семьи, тот образ жизни который он ведёт тому прямое доказательство. Он и отступник, но не затворник и не провидец, имея в своём распоряжении действующий пулемёт "Максим" на чердаке дома и вместе с тем запрещающий своим детям служить в армии своего Родного Отечества, но передивая своих мальчиков в форму офицеров Русской Армии. Там где он сейчас живёт, даже не удасужился наладить обычные, нормальные, соседские отношения. Одежду своей семье никто на ткацком станке не делает, а значит так или иначе пользуется технологиями современной лёгкой промышленности и т.д. Во многом конечно прав, но после "падение" с миллиарда, странности в его поведении коснулось его головы без сомнения. Не деньги портят людей и даже не их количество, а корысть, зависть и алчность, если эволюция справится с этими грехами, то и изменится отношение к деньгам.
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ЭДИКТ1 час назад
=====Герман! МОЛОДЦА!!!!! 2-ой абзац --электро таньга!!!!!!! == еТО ЖИДовскОЙ прожЭкт!!! для лОХов, И всеМИРОВОГО контроля И НЕтолько====УЗУРПАЦИЯ МИРА!!!!!!!!!!!!!!
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