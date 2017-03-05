Эксклюзив |

Бывший российский миллиардер Герман Стерлигов, который в последние годы предпочитает жить в деревне, считает, что современные деньги – это обман и иллюзия. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью радио Baltkom в рамках программы «Круглый стол» посвященной теме денег.

«Электронные деньги не имеют никакой ценности – это развод миллиардов лохов. Это глобальный обман. Этим занимаются все эти организации – МВФ, Всемирный банк. Нужно возвращаться к золотым и серебрянным монетам. И тогда мы выйдем из обмана. Но пока мы выбираем путь обмана», - сказал Стерлигов.

Он также заявил, что знает способ, как избавится от иллюзий в финансовой системе.

«Надо вырубить электричество на всей планете. Тогда исчезнут сначала электронные деньги, потому что они без электричества не работают, а затем и бумажные”, - сказал Стерлигов.

Ге́рман Сте́рлигов — российский политический и общественный деятель, предприниматель, менеджер. Один из соучредителей первой в России товарной биржи — Алиса, а также многих других проектов, включая и достаточно экстравагантные, авантюрные, к примеру некоммерческое партнёрство «Реестр непьющих мужиков». Председатель совета директоров Группы компаний Германа Стерлигова, председатель правления «Общества любителей древней письменности», основатель Антикризисного расчётно-товарного центра (АРТЦ).