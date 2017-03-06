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Стремление Евросоюза серьезно ограничить использование ртути, опасной для окружающей среды и людей, негативно скажется на зубоврачебной отрасли. Такое мнение в интервью радио Baltkom выразил член правления стоматологической Рижской клиники Александр Голиченков.

"Начну с того, что серебряные пломбы ставят уже несколько десятков лет. Их проверяли уже миллионы раз и ничего не обнаруживали. Когда ртуть находится в соединении с серебром, то она не является ядовитой для организма. Такие пломбы ставят не только в Латвии, но и в Германии, например. Их ставили везде и ничего страшного не было. Их единственным недостатком считается то, что люди употребляют то горячее, то холодное и эти пломбы немного расширяются и сужаются, но речь не идет о каких-то миллиметрах, а о микронах. Во всяком случае такие пломбы стоят очень долго. Поэтому никаких противопоказаний быть не должно, я считаю. Иногда бывают такие случаи, когда просто есть необходимость поставить именно серебряную пломбу, потому что ничего другого просто напросто у человека держаться не будет", - отметил Голиченков.

В свою очередь президент Латвийской ассоциации зубных врачей Андрис Паэглитис напоминает, что срок службы пломбы из амальгамы – 15-20 лет, композитной пломбы – 5 лет.

Напомним, как сообщил портал skaties.lv со ссылкой на LNT, сейчас Евросоюз, и Латвия вместе с ним, стремятся серьезно ограничить использование ртути, опасной для окружающей среды и людей. Изменения коснутся и зубоврачебной области, где ртуть входит в состав т.н. амальгамы, которую мы знаем, как "серебряные пломбы".