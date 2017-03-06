Эксперт о возможном запрете ртути: серебряные пломбы не ядовиты (1)

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Эксклюзив | 6 марта 2017 года, 13:04

Стремление Евросоюза серьезно ограничить использование ртути, опасной для окружающей среды и людей, негативно скажется на зубоврачебной отрасли. Такое мнение в интервью радио Baltkom выразил член правления стоматологической Рижской клиники Александр Голиченков.

"Начну с того, что серебряные пломбы ставят уже несколько десятков лет. Их проверяли уже миллионы раз и ничего не обнаруживали. Когда ртуть находится в соединении с серебром, то она не является ядовитой для организма. Такие пломбы ставят не только в Латвии, но и в Германии, например. Их ставили везде и ничего страшного не было. Их единственным недостатком считается то, что люди употребляют то горячее, то холодное и эти пломбы немного расширяются и сужаются, но речь не идет о каких-то миллиметрах, а о микронах. Во всяком случае такие пломбы стоят очень долго. Поэтому никаких противопоказаний быть не должно, я считаю. Иногда бывают такие случаи, когда просто есть необходимость поставить именно серебряную пломбу, потому что ничего другого просто напросто у человека держаться не будет", - отметил Голиченков.

В свою очередь президент Латвийской ассоциации зубных врачей Андрис Паэглитис напоминает, что срок службы пломбы из амальгамы – 15-20 лет, композитной пломбы – 5 лет.

Напомним, как сообщил портал skaties.lv со ссылкой на LNT, сейчас Евросоюз, и Латвия вместе с ним, стремятся серьезно ограничить использование ртути, опасной для окружающей среды и людей. Изменения коснутся и зубоврачебной области, где ртуть входит в состав т.н. амальгамы, которую мы знаем, как "серебряные пломбы".

Комментарии 1
12341 час назад
Тут не надо быть Экспертом что-бы понимать для чего это делается!И так понятно что эти пломбы ставят уже давно,и пок до сих пор не было не одного случая,что-бы они кому-то навредили!Врачи тоже в конце концов не дураки,и если бы пломбы реально бы эти вредили зубам,они бы либо их не ставили,либо предупреждали пациентов об этом!Сколько времени уже ставят эти пломбы проснулись блин,лишь бы только карманы набить!
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