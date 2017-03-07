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в Олимпийском центре на улице Гростанас в Риге футбольная команда Сейма встретилась со сбороной Латвийской женской футбольной Лиги и уступила дамам со счётом 1:5.



7 марта 2015 года в Торнякалнсе частично обрушился жилой дом на ул. Буру. Рухнула лестничная клетка, была повреждена стена. По словам представителей «Ригас наму парвалдниекс», торцовая стена дома просела и прогнулась в сторону соседнего дома. 16 человек были эвакуированы. Сообщилась, что общая задолженность жильцов дома составляет 23 тысяч евро.



7 марта 2014 года около 70 человек пришли на организованный обществом «Конгресс украинцев Латвии» пикет у посольства России. Его участники скандировали лозунги «Руки прочь от Украины!», «Путин — фашист», а в руках держали плакаты «Прекратить лживую российскую пропаганду!», «Нет агрессии, нет оккупации!» и др. После пикета у посольства России его участники направились к памятнику Свободы, где исполнили гимны Латвии и Украины.

В тот же день маркетинговый руководитель Латвийского Национального театра Лига Римшевича сообщила, что три актера передали директору театра Оярсу Рубенису письменное заявление с просьбой перенести гастроли в Москве, в связи действиями России на Украине. Римшевича рассказала, что в Москву едут 40 человек и гастроли в «Гоголь-центре» являются для театра долгожданным событием. Кроме того, в организацию гастролей вложены спонсорские средства. Римшевича подчеркнула, что в долгосрочной перспективе важно не разрывать связи с российскими театрами, а также со спонсорами. Россия не монолитна, и большая часть российской интеллигенции не поддерживает действия Путина.

В тот же день в Национальном ботаническом саду в Саласпилсе в третий раз за все время его существования расцвело авокадо, сообщило агентство ЛЕТА.

7 марта 2012 года из данных Европейского статистического бюро Eurostat стало известно, что в Латвии женщин пенсионного возраста в два раза больше, чем мужчин, и по этому соотношению страна занимает первое место в ЕС. Во всех трех странах Балтии число женщин старше 65 лет в два раза превысило число мужчин. В Латвии на 100 мужчин в этой возрастной категории приходилось 207,6 женщины, в Эстонии 204,3, в Литве 197, а на Кипре - всего 120,3.

7 марта 2011 года и.о. исполнительного директора Риги Марис Калве запретил все заявленные на 16 марта мероприятия в городе. Такое решение было принято после консультаций с представителями правоохранительных органов, которые указали на возможные беспорядки в связи с мероприятиями.

В тот же день парламентская фракция объединения ВЛ-ТБ/ДННЛ предложила создать при комиссии по иностранным делам подкомиссию по репатриации. Как сообщил консультант фракции Янис Иесалниекс, у комиссии будет два направления деятельности. Первое предусматривает разработку программ и механизмов, которые помогут зарубежным латышам поддерживать связи с родиной, а также способствовать их возвращению в Латвию. Второе направление предусматривает помощь по возвращению на родину проживающих в Латвии людей других национальностей, который не хотят интегрироваться в латышское общество.

7 марта 2010 года сотрудник Центрального участка Рижского регионального управления полиции Армандс Логинс сообщил, что по данным полиции, за последние четыре года около 750 женщин в Риге занимались предоставлением интимных услуг. Среди них представительницы самых разных слоев, в том числе студентки и учительницы начальных школ. В полиции создана картотека «ночных бабочек», возраст которых составляет от 19 до 32 лет. Информация о появлении темнокожей проститутки подтверждения у полиции не нашла.

7 марта 2009 года на соревнованиях по пулевой стрельбе, проводимых в память Оскара Калпака, депутат Сейма Юрис Далбиньш ранил представителя Национальных вооруженных сил Эрика Филипенока. Соревнования проходили в тире Федерации стрельбы. В них участвовали представители полиции и латвийского ополчения, команда Латвийского объединения офицеров, представители Испании, Италии, Австрии, Польши и Франции. Депутат, лежа на полу, готовился к стрельбе из автомата Carl Gustaf выпуска 1945 года, который был передан в дар ополчению шведской армией. По рассказам очевидцев, у его автомата внезапно отошел фиксатор приклада, и его плечевое крепление осталось на плече, а само оружие резко повернулось вправо и произвело выстрелы. Одна пуля попала в монитор судьи, а другая — в предплечье лежавшего рядом Филипенока.

7 марта 2008 года лидеры партии "Все - Латвии!" Райвис Дзинтарс и "Клуба 415" Янис Силс обратились в Полицию безопасности с просьбой расследовать появление в интернете анонимной угрозы их убийства. 2 марта на интернет-портале rus.delfi.lv был опубликован анонимный комментарий, в котором некто предлагал вознаграждение за скальпы, снятые в трупов Дзинтарса и Силса. Аноним пообещал выплатить вознаграждение в любой валюте, но не уточнил его размер. Дзинтарс и Силс посчитали это недвусмысленным призывом к их убийству.

В тот же день в Лиепайский порт пришел минный тральщик M04 Imanta — первый из пяти купленных в Нидерландах. Договор на покупку пяти минных тральщиков у ВМС Нидерландов был подписан 24 августа 2005 года. Один корабль стоил 8 миллионов латов.



В тот же день в постпредстве Латвии при штаб-квартире ООН в Нью-Йорке были установлены дипломатические отношения между Латвией и Республикой Островов Фиджи - государством в южной части Тихого океана.

7 марта 2007 года сотрудники Государственной пограничной охраны задержали гражданина Литвы, который незаконно пересек границу Латвии на воздушном шаре и приземлился в Тукумсском районе.

7 марта 2006 года юридическая комиссия Сейма на закрытом заседании решила назвать имена как экономических, так и идеологических бывших агентов КГБ СССР, опубликовав их списки за государственный счет в официальной газете Latvijas Vestnesis. Список примерно из 4500 имен предполагалось сопроводить пояснительной статьей, указав, что он может быть неполным.

В тот же день министр иностранных дел Артис Пабрикс призвал латвийских кинематографистов вместе с историками создавать художественные и документальные фильмы, объективно отражающие историю страны. По мнению министра, представителям латвийского кино и историкам следовало бы создавать произведения, разъясняющие «наиболее сложные страницы истории Латвии, которые зачастую воспринимаются упрощённо и неправильно».

7 марта 2005 года Конституционный суд признал неконституционной норму, предусматривающую лишение статуса негражданина Латвии при получении вида на постоянное жительство или прописки в другой стране.

В тот же день премьер-министр Латвии Айгарc Калвитис выразил сожаление в связи с решением президентов Литвы и Эстонии не принимать приглашение Владимира Путина приехать на празднование 9 мая в Москву. Калвитис сказал журналистам, что Латвии нужно будет в одиночку объяснять позицию стран Балтии по поводу окончания Второй мировой войны.

7 марта 2004 года у консульства Латвии в Санкт-Петербурге участники молодежного движения «Идущие вместе» провели акцию «Право на русский» в поддержку русскоязычного населения Латвии. Участники акции развернули плакат с надписью «Таким не место в Европе!», имея в виду членство Латвии в Евросоюзе. Участники акции попытались передать представителям консульства "награду" для президента Латвии Вайры Вике-Фрейберги - фашистский крест со свастикой. Однако к представителям молодежного движения никто не вышел.

7 марта 2003 года министр здравоохранения Арис Аудерс, ознакомившись с распоряжением премьера Репше, восстановил в должности директора Больницы травматологии и ортопедии Валдиса Затлерса. Аудерс отстранил Затлерса от должности после того, как Бюро по борьбе с коррупцией возбудило уголовное дело о нарушениях в больнице.

В тот же день результаты опроса, проведенного центром социологических исследований SKDS, показали, что за два года среди жителей Латвии увеличилось число людей, считающих себя счастливыми. Как показали результаты опроса, самые счастливые в Латвии — молодежь, люди с высшим образованием и с высокими доходами. 54% респондентов считали себя в целом счастливыми и треть — несчастными, в том числе, 8% опрошенных сказали, что они однозначно несчастны, а 26% — скорее несчастны, чем счастливы. Более чем каждый десятый затруднился ответить на этот вопрос.

7 марта 2002 года Сейм Латвии принял в окончательном чтении закон об убежище. Согласно закону, на статус лица, ищущего убежища, могут претендовать лица, прибывшие или находящиеся в Латвии из-за обоснованных опасений преследования в своей стране или предыдущей стране пребывания по признакам расовой, религиозной, национальной, социальной или политической принадлежности и которые из-за этих опасений не могут или не хотят воспользоваться правовой защитой соответствующего государства.

В тот же день газета Diena со ссылкой на Управление по делам гражданства и миграции собщила, что российскому гражданину Сергею Михайлову, именуемому в латвийской прессе лидером Солнцевской группировки Михасем, по-прежнему на неопределенное время запрещен въезд в Латвию. А газета «Вести Сегодня» накануне сообщила, что Михайлов хотел приехать в Латвию вместе с певцом и композитором Гариком Сукачевым, рижский концерт которого он спонсировал, но бизнесмену было отказано в визе.

7 марта 2001 года в обеденное время в Риге из здания Министерства охраны среды и регионального развития на улице Пелду 24/26 из окна на шестом этаже выпал сотрудник министерства, который работал в департаменте охраны природы министерства. Как сообщила пресс-секретарь министра охраны среды и регионального развития Илзе Винькеле, пострадавший был помещен в реанимационное отделение одной из рижских больниц, где скончался от полученных травм.



В тот же день в закрытом на реконструкцию зале пригородного сообщения Центрального вокзала прошла акция «Прощайте, беляши!». Заказчик реконструкции норвежский Linstow Varner и генподрядчик фирма RBS Skals предложили рижским чиновникам и журналистам напоследок закусить беляшами. Сообщив, что после реконструкции беляши тут продаваться не будут.

В тот же стало известно, что Министерство иностранных дел присвоило протоколам переговоров президента Латвии Вайры Вике-Фрейберги и президента России Владимира Путина гриф секретности.

7 марта 2000 года Кабинет министров одобрил законопроект «О реализации проекта Латвийской национальной библиотеки», предусматривавший, что в финансировании этого проекта будет участвовать каждый потребитель электроэнергии, с 1 января 2001 года отчисляя на строительство библиотеки 0,001 лата за один киловатт-час потребленной электроэнергии.

В тот же день парламентская комиссия по правам человека и общественным делам концептуально поддержала поправки к закону о праздничных и памятных днях, предусматривавшие, что впредь 17 июня будет отмечаться как День оккупации Латвийской Республики. Предложение внесли депутаты объединения ТБДННЛ.

В тот же день Латвия заключила договор о безвизовом режиме с Японией, 30-й страной по счету.

7 марта 1999 года в интервью Латвийскому радио президент Гунтис Улманис не единожды подчеркнул, что утверждение 16 марта днем памяти латышских воинов было не самой лучшей идеей. «Это была ошибка — и моя, и парламента. Надеюсь, в будущем году мы уже не станем отмечать эту дату как день памяти павших солдат. Это будет нам уроком», — заявил Гунтис Улманис.

В тот же день Банк Латвии принял решение приостановить предоставление «Рижским коммерческим банком» финансовых услуг и обратиться в суд с иском о признании его неплатежеспособности. Это был один из первых негосударственных банков, основанный в 1989 году.

7 марта 1993 года ночью в Каугури, в учебном центре департамента полиции, сработало мощное взрывное устройство. Взрывчатка была заложена за решетку с внешней стороны. Считается, что это был намёк полиции от организованной преступности.

7 марта 1992 года в Риге вышел первый номер женского журнала «Лилит».

7 марта 1990 года в Риге собрался Форум культуры Латвии.



7 марта 1989 года в Риге вышел сенсационный номер детского журнала Zīlīte, где в картинках детям объяснялось, откуда они появляются. Имел бешеный успех по всему Советскому Союзу, впоследствии был выпущен отдельной книжкой и переведен на русский язык.

7 марта 1959 года в Доме политического просвещения Рижского горкома Компартии Латвии на улице Сколас открылся первый съезд журналистов Латвийской ССР. Более 150 делегатов заслушали и обсудили доклад председателя организационного бюро П.Пизанса о проделанной работе и ближайших задачах Союза журналистов. И доклад члена оргбюро К.Толмаджева о проекте устава Союза журналистов СССР. После чего с приветственной речью выступил секретарь ЦК КПЛ А. Пельше.

7 марта 1954 года газета «Литература ун Максла» сообщила: «В Рижской 2-й городской библиотеке открыта выставка «Памяти И.В.Сталина». На выставке экспонируются издания собраний сочинений И.В.Сталина на русском и латышском языках, а также иллюстративные материалы о юности и революционной деятельности И.В.Сталина. Обширную вытавку памяти И.В.Сталина посвятила Государственная библиотека ЛССР. Там можно увидеть издания работ И.В.Сталина на языках народов СССР и зарубежных языках. В Рижской городской 3-й библиотеке выставка «И.В.Сталин» состоит из двух разделов. Первый называется «И.В.Сталин — продолжатель дела и учения Ленина», второй - «Имя И.В.Сталина — знамя борьбы за мир во всём мире». На выставке много иллюстративного материала».

7 марта 1945 года на берегу реки Абава, возле Зардавы, Вентспилсского края, партизаны отряда «Красная стрела» разбили превосходящие силы немецкой карательной экспедиции. В 1975 году на этом месте был установлен памятный камень.

7 марта 1936 года газета «Ритс» подняла проблему. «Нужны ли Латвии немецкие версии ненемецких фильмов?». «Многих разочаровало известие, что фильм „Давид Коперфильд“ по Диккенсу, демонстрируется в Риге на немецком языке. Еще раньше некоторые были очень удивлены, услышав немецкую речь американских актеров в фильме, который был снят в Америке, с сюжетом из американской или английской жизни. Если создание такой версии большое достижение с точки зрения техники, то с точки зрения искусства против этого есть много что возразить» — писала газета.

7 марта 1924 года рижская газета «Сегодня» под заголовком «Инцидент при демонстрировании фильмы «Погребение Ленина» сообщала: «В среду вечером при демонстрировании в кннотеатрах „Форум“ и „Астория“ фильмы „Погребение Ленина“ проявилось отношение публики к некоторым советским „деятелям“. Когда на фильме показывался Радек, в зрительных залах обоих театров раздавался смех, шиканье и стук ногами. Шум прекращался, как только Радек исчезал с экрана». Карл Радек в то время — член ЦК РКП(б) и Исполкома Коминтерна.

7 марта 1919 года начались выборы в Совет рабочих депутатов города Риги.

В тот же день исполком рижского Совета рабочих депутатов принял решение о строительстве возле острова Доле гидроэлектростанции.

7 марта 1905 года крестьяне нынешних Гробиньской и Айзпутских волостей начали забастовку.



7 марта 1852 года в Риге было открыто омнибусное сообщение. Карета на 11 мест, запряженная двумя лошадьми, отправилась по маршруту «Ратушная площадь - Большой рынок (ныне угол Бривибас-Таллинас)». Билет стоил 10 копеек.

Фото - mixnews.lv, Cейм ЛР, ЛЕТА, газета "Час", "Ригас Сатиксме".