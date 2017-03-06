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На данный момент у Литвы самый низкий показатель уровня преступности среди стран Балтии, но это объясняется тем, что в этой стране ввели минимальный рубеж, с которого начинается уголовная ответственность. Сказал в эфире радио Baltkom генеральный прокурор Эрик Калнмейерс.

"Цифра всегда остаются цифрами, так как не всегда их можно считать объективным показателем. Если посмотреть по количеству зарегистрированных преступлений на 100 000 населения, то у Латвии самый плохой показатель – здесь на 100 000 жителей зарегистрировано 2 327 преступлений. Меньше всего преступлений зафиксировано в Литве – 1 903 на сто тысяч, в Эстонии - 2 199 правонарушений», - сказал генпрокурор.

Но, как указал генпрокурор, это не соответствует реальному количеству правонарушений, так как правонарушения могут быть и административными и уголовно наказуемыми. Литва ввела минимальный рубеж, с которого начинается уголовная ответственность и это непосредственно отразилось на статистике.

"Почему Литва добилась такого успеха, там разница по преступности с 2015 по 2016 год составляет 24 процента. Если смотреть в абсолютных цифрах, то в Литве стало на 17 159 преступлений. Это было связано с тем, что в Литве ввели минимальный рубеж, с которого начинается уголовная ответственность за кражу в небольшом объеме. Это правонарушение карается в Литве одной минимальной зарплатой. В Литве эта граница в 100 евро - если лицо украло имущество до 100 евро, то к нему применяется административное наказание – это либо денежный штраф, либо административный арест. Эти правонарушения уже не учитываются как уголовные, вследствие чего Литва "сократила". Если Литва в 2015 году была с самым высшим уровнем преступности в Прибалтике, то в 2016 году она стала с самым низким уровнем, то есть эти "игры с цифрами", не отражают настоящее количество правонарушений", - сказал Калнмайерс.