8 марта 2015 года на нескольких метеостанциях был превышен температурный рекорд этого дня, теплее всего было на Колке, где температура воздуха составила +14 градусов. Это стало новым латвийским рекордом.

В тот же день посольство США в Латвии выразило готовность поддержать запланированный этим летом в Риге «Европрайд». Как отметили в посольстве, государственный секретарь США Джон Керри заявил, что защита прав лесбиянок, геев, бисексуалов и транссексуалов (ЛГБТ) является частью содействия глобальной защите прав человека. Посольство сообщило, что официальные лица США примут участие в конференции, которая пройдет в рамках «Европрайда», а также в шествии представителей ЛГБТ-сообщества.

8 марта 2013 года стали известны данные исследования Бюро госуполномоченного по правам человека, посвященного соблюдению запрета на дискриминацию молодых матерей. Согласно исследования, с несправедливым, дискриминирующим отношением на работе из-за семьи и детей сталкивались 43% опрошенных женщин в Латвии. В тот же день, из данных Европейского статистического бюро Eurostat стало известно, что В Латвии 45% руководящих должностей занимают женщины, что является самым высоким показателем среди стран ЕС,

8 марта 2012 года некий военнослужащий Национальных вооруженных сил рассказал сослуживцам историю о трагедии в своей семье: якобы произошла тяжелая автоавария, в которой пострадали его мать и сестра. И теперь обеим срочно требуется операция в Германии. Поверив своему подчиненному, командир роты публично призвал всех сдавать деньги, для чего установили специальный ящик для пожертвований. Кроме того, многие солдаты и офицеры перевели мошеннику деньги на счет. Таким образом боец обогатился на 223 лата. Когда обман раскрылся, солдат признал свою вину, ему были предъявлены обвинения в мошенничестве с использованием служебного положения.

8 марта 2011 года старейший депутат Сейма Висвалдис Лацис покинул ряды партии Visu Latvijai!, а также вышел из состава парламентской фракции VL-ТБ/ДННЛ. Как отмечала пресс-служба Национального объединения, такое решение было принято «из-за различных взглядов по отдельным существенным вопросам».

В тот же день премьер-министр Валдис Домбровскис в интервью «Латвияс Авизе» заявил, что 16 марта и 9 мая не способствуют стабильности общества и он не считает, что в Латвии следует их отмечать.

Эксклюзив |

Рижская дума впервые разместила поздравление с Международным женским днём на здании Музея оккупации.

В тот же день фракция "Нового времени" в Рижской думе предложила мэру Нилу Ушакову украшать столицу не только 8 марта, но и в другие праздничные и отмечаемые дни, говорилось в обращении партии к средствам массовой информации. НВ оценила старания руководства думы украсить Ригу к 8 марта и выразила надежду, что и другие праздники, в частности, День матери или День балтийского единства, не будут оставлены без внимания.



В тот же день лидер ЛПП/ЛЦ Айнарс Шлесерс устроил для журналистов экскурсию по своему земельному участку в Юрмале, где планируется строительство особняка. «Ажиотаж связан с выборами. Но после этих выборов будут следующие выборы и так далее», — сказал Шлесерс. Он сообщил, что вырубать сосны не собирается. Отвечая на вопрос, почему экскурсия проводится в рабочее время, Шлесерс пообещал, что отработает три часа сегодня вечером.

8 марта 2009 года, в Международный женский день, кинотеатр «Рига» предлагал женщинам бесплатно посмотреть специальную кинопрограмму, в которую были включены три короткометражных фильма режиссёра Элины Лихачёвой: «Пирожное с желе», «Семья и дружба» и «Селекция».

В тот же день депутат Сейма от объединения ТБ/ДННЛ Юрис Добелис выразил возмущение тем, что теперь этот праздник отмечается в государственном масштабе. «Международный женский день... До войны такого не было», — сказал он. «Мне совершенно всё равно, кто кому что несёт: цветы, шоколад или бутылку водки», — указал Добелис.

8 марта 2008 года президент Валдис Затлерс, говоря о праздновании 8 Марта - Международного женского дня, указал, что праздников в честь женщин никогда не может быть слишком много, и призывал в данном случае не думать об идеологических подтекстах. «Люди этого хотят — общество хочет отмечать этот праздник в честь женщины, и очень понятно, что государство это поддерживает. Это нормальный праздник, не надо путать его с подтекстами, которые уже давно исчезли», — сказал президент.



8 марта 2007 года президент Вайра Вике-Фрейберга, открывая отреставрированный выставочный зал в Салдусском историко-художественном музее, поздравила всех присутствующих женщин с 8 марта и пожелала им прекрасного праздника. Вайра Вике-Фрейберга отметила, что латвийские женщины всегда были самостоятельными, сильными духом и сегодня участвуют в жизни государства наравне с мужчинами. Подобное поздравление публично прозвучало из уст президента впервые.

C этого дня заседания Сеймa начали транслироваться в аудиорежиме на интернет-сайте www.saeima.lv. Как отметил председатель Сейма Индулис Эмсис, трансляция аудио- и видеозаписей заседаний на сайте будет содействовать информированности общества о законодательных и политических процессах в парламенте.

В тот же день пресс-служба Латвийского национального фронт распространила сообщение о некоем русскоязычном мужчине, который 8 марта якобы пытался натравить собаку на известных соратниц Айвара Гарды - Лигу Музиканте и Лиене Апине.

8 марта 2006 года комитет Рижской думы по городскому развитию поддержал предложение мэра Айвара Аксёнока запретить в увеселительных заведениях Старой Риги стриптиз и порнографические представления.

В тот же день Конституционный суд с 1 января 2007 года отменил регулируемую арендную плату в денационализированных домах, или так называемый потолок арендной платы.

В тот же день около 20 пожилых людей - сторонников Латвийской социал-демократической рабочей партии (ЛСДРП) собрались у здания Сейма в пикет против нежелания латвийских политиков признать 8 Марта праздничным днем. Пикетчики держали плакаты с призывом признать Женский день праздничным: «Сейм! Не раскалывай страну и народ за счет 8 Марта!», «Все наше уважение — усердным труженицам, создательницам новой жизни — нашим матерям, женам и дочерям!», «Да здравствует латвийская женщина-политик — от Аспазии до Фрейберги!».

8 марта 2005 года Латвийская ассоциация натуристов подала в исполнительную дирекцию Зиемельского района Риги проект создания официального нудистского пляжа в Вецаки, Нудистский пляж длиной 200 метров предлагалось создать на берегу моря примерно в полукилометре на север от основного Вецакского пляжа. Ассоциация подчеркивала, что место отдыха нудистов находится здесь с 1925 года, но их пляж не имеет специального обозначения, свидетельствующего о его статусе, что мешает отдыху как самих натуристов, так и обычных отдыхающих.



В тот же день в Риге был аккредитован посол Замбии Нюстед Луис Зимба. Резиденция посла была в Стокгольме.

Той же ночью в Цесисском исправительном учреждении для несовершеннолетних двое подростков задушили своего сверстника. Как сообщил директор учреждения Юрис Байдакс, причиной убийства стал конфликт, связанный с тем, что убитый подросток по ночам мочился в постель. Двое осужденных подростков около 2 часов ночи решили убить товарище по камере. Они позвали его в душевую, чтобы покурить. Орудием убийства стала петля из веревки. Тело убитого подростка было найдено около 5.30.

8 марта 2004 года руководство трех формирующих новое правительство партий - Союза зеленых и крестьян, Первой партии и Народной партии - торжественно подписало правительственную декларацию.

8 марта 2003 года было основано Объединение деловых женщин Латвии.

В тот же день газета «Час» сообщила, что организаторы песенного конкурса Евровидения, который пройдет 24 мая в Риге, добились от Центра госязыка разрешения на то, чтобы рабочими языками конкурса были английский и французский, что и записано в условиях конкурса. Хотя Закон о госязыке обязует подобные мероприятия обеспечивать переводом на государственный. Перевод будет обеспечен в прямом эфире LTV-1, которое будет вести трансляцию с конкурса.

В тот же день умерла известная актриса и режиссер Дзидра Ритенберга.



8 марта 2002 года рижский предприниматель Евгений Гомберг купил на лондонском аукционе за 31 750 фунтов стерлингов (28,5 тысяч латов) почтовую открытку, считающуюся самой старой в мире. До сих пор ни одна почтовая открытка не была продана по такой высокой цене

Той же ночью в Риге на улице Гранита телеведущая Наталья Абола на своей машине Honda Civic сбила пешехода, который от полученной травмы скончался на месте.

8 марта 2001 года в здании Кабинета министров были торжественно вручены выписки из распоряжения Кабинета министров о предоставлении гражданства Латвии в порядке натурализации, в том числе и 40 000-ой гражданке Латвии, которой стала Анна Галич.

В тот же день стало известно, что президент Банка Латвии Эйнарс Репше продал свой вертолет турфирме Via Riga, получив за него 45 тысяч латов, - об этом свидетельствовала декларация о доходах, поданная в Службу государственных доходов

8 марта 2000 года президент Вайра Вике-Фрейберга по окончании встречи с высшими государственными должностными лицами, напомнила журналистам, что бо'льшую часть своей жизни провела без праздника 8 марта , поэтому для нее он ничего не значит. И она не считает, что в стране следовало бы возродить традицию празднования Дня 8 марта. И сегодня президент не получила ни одного поздравления с 8 марта, да и не ждет их.

В тот же день инспектор резекненской полиции Луция Анджане сообщила, что учителя и инспекция по делам несовершеннолетних усиленно следят в Резекне за учениками стоящих рядом латышской 5-ой средней и русской 6-ой средней школ, чтобы не допустить сведения ими счетов. Между группировками учеников основных классов обеих школ установились враждебные отношения. Инспекция по делам несовершеннолетних располагает сведениями о том, что конфликт между школьными группировками возник из-за азартных игр во дворе. Существует версия, что проигравшие не рассчитались с победителями.

8 марта 1999 года премьер-министр Вилис Криштопанс объявил о начале акции «Латвийский товар — XXI веку», пообещав лично заниматься рекламированием и популяризацией латвийской продукции, информировать общественность о наиболее качественных товарах. «Надо добиться, чтобы Латвия была на первом месте в Восточной Европе», сказал премьер-министр.

В тот же день клиенты «Латтелекома» получили возможность бесплатно блокировать доступ к номерам 900-ой линии со своего телефона.

8 марта 1997 года в Риге выступила немецкая техно-группа Scooter.

8 марта 1995 года в Риге состоялось первое переключение аналоговой телефонной линии на цифровую. Были переключены номера, начинающиеся на 28 и 217.

8 марта 1958 года газета «Литература ун максла» сообщила, что в Институте языка и литературы Академии наук ЛССР создана комиссия для для выяснения правописания иноязычных имен собственных и их произношения. Комиссия планировала собрать и систематизировать иноязычные имена собственные и опубликовывать их в словаре. До окончательного выяснения исследуемого вопроса заинтересованные учреждения и организации приглашали обращаться за консультациями о о написании и произношении имен собственных в Институте языка и литературы на улице Кр. Барона 4, телефон 21477.

8 марта 1952 года заместитель председателя Совета Министров Латвийской СССР М. Плудонс сообщал в Совет Министров СССР: «Органами милиции Риги ежедневно подбираются в среднем от 25–30 граждан в состоянии опьянения, которые доставляются в отделение милиции, где эти лица до вытрезвления содержатся в неприспособленных помещениях, без соответствующего медицинского надзора». Вскоре после этого председатель Совета Министров СССР И. Сталин распорядился открыть в Риге вытрезвитель.



8 марта 1941 года в Театре оперы и балета Латвийской ССР состоялось торжественное заседание в честь Международного коммунистического женского дня. Открывая заседание, секретарь Рижского комитета КП(б)Л тов. Пуго говорил о значении этого дня и его истории с 1910 года, когда его на международной женской конференции провозгласила Клара Цеткин. Теперь советская женщина под руководством партии Ленина-Сталина вышла на широкий простор политической и культурной деятельности, указал докладчик. Участники заседания с большим единодушием отправили приветственную телеграмму товарищам Сталину и Молотову. За официальной частью последовало представление балета «Лауренсия».

8 марта 1937 года газета «Яунакас зиняс» сообщила, что президент Улманис получил от скаутов Циецерского уезда (это рядом с Салдусом) приветственный адрес, изготовленный из дуба. Скауты клялись в верности Вождю и обещали: «Если когда-либо враг будет покушаться на латышскую землю и над синими борами Латвии прозвучит зов военной трубы, мы, скауты, как только можем, бдительно станем в строй стражей Янтарной земли, чтобы горя любовью к родине, с верой, восторгом и переполненные несокрушимым духовным единством, идти сражаться с врагом».



8 марта 1925 года состоялось переселение Рижского городского школьного музея с Замковой площади в новое помещение на улице Валдемара 36. «В переноске музейных экспонатов особо активно участвовали учащиеся Рижского учительского института, которые несли большие и разнообразные предметы — скелеты животных и звериные чучела, среди них и подаренного президентом кабана. У зрителей была возможность посмотреть на разных животных бесплатно» - писал журнал «Неделя».



8 марта 1924 года в Риге прошло первое испытание четырех автобусов английской фирмы "Вулкан". Рижская газета «Сегодня» сообщала: «В ближайшем будущем по необслуживаемым трамваем улицам Риги будут циркулировать автобусы, каждый рассчитан на 26 сидячих мест. Автокареты прекрасно отделаны, как извне, так и внутри, высоки, нетряски, красивы. Мотор каждой из них — в 55 лошадиных сил. Каждая машина обошлась в 1 800 000 рублей».

8 марта 1921 года Конституционным собранием во втором чтении было отвергнуто предложение социал-демократа Рабиновича о предоставлении рабочим права выбирать днём отдыха любой день и работать в воскресенье, сообщила газета «Сегодня».



8 марта 1923 года в Риге, в своей квартире на улице Суворова 3, на умер Кришьянис Баронс, знаменитый собиратель латышских дайн.

8 марта 1922 года рижская газета «Сегодня» опубликовала письмо в редакцию: «Милостивый государь, г-н Редактор! Просим поместить копию письма, посланного нами комиссару почт и телеграфов Советской России. Г-н комиссар! Просим принять меры против советских почтовых крыс, которых так много в Советской России. Мы, рабочие фабрики Кузнецова, Иванов и Волков, послали скудные посылки: сухари и по 3 фунта. сахару. Из одной вынуты сахар и сухари, а насыпаны камни, а другая совсем пропала. Теперь совсем невозможно посылать. Рабочие Иванов и Волков».

8 марта 1919 года вышел подписанный Петерисом Стучкой декрет советского правительства Латвии об официально используемых языках. Таковыми признавались три — латышский, русский и латгальский. Но в центральные и местные учреждения можно было подавать заявления также на еврейском, литовском и эстонском языках.

8 марта 1918 года в Митаве (Елгаве) на заседании Курляндского ландтага было объявлено о воссоздании Курляндского герцогства.

8 марта 1906 года (по старому стилю) газета «Русское слово» сообщила: «Скрылся из Риги занимавший видное положение в немецком обществе престарелый купец Евгений Бурхард-старший, растратив двести тысяч общественных и благотворительных денег. Здешние банки не пострадали. Небывалый случай этот произвел потрясающее впечатление и вызвал в обществе бурю негодования».

Фото - mixnews.lv, president.lv, flickr.com, газета "Час", журналы "Илюстретс журналс", "Неделя" и "Атпута".