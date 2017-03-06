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Система электронного здравоохранения, которая была введена в Латвии в конце прошлого года, была разработана еще в 2006 году. Об этом в эфире радио Baltkom рассказала председатель правления компании Lattelecom Юрис Гулбис.

По его словам, проект э-здоровья осуществлялся непоследовательно, что отразилось на окончательном результате.

"Если говорить о Lattelecom и нашего дочернего предприятия Lattelecom - мы свою работу сделали добросовестно. Другой вопрос - что заказывали и как завершился проект. Начнем с того, что спецификация этой системы была разработана в 2006 году. 11 лет назад, когда не было ни айфонов, ничего такого. Во-вторых, посмотрите, сколько раз поменялись руководители этого проекта. Сколько министров сменилось - пять. Нет последовательности во всем этом. Третье - это процесс образования пользователей. Тяжело объяснить врачам, что пора использовать новые технологии", - сказал Гулбис.

Напомним, с 1 декабря прошлого года в Латвии начали исчезать бумажные медицинские рецепты - медики выписывают их в электронном виде. Впредь человек сможет прийти в аптеку с паспортом или ID картой, и забрать свой препарат.