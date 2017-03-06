Круглый стол на Baltkom: Модный приговор
Мода — это форма безобразия, настолько невыносимого, что мы вынуждены изменять ее каждые полгода. Эти слова принадлежат писателью Оскару Уайльду.
В тоже время известный американский модельер Ральф Лорен утверждает, что мода – это – цитата – «не о лейблах. И не о брендах. Это о том, что происходит внутри нас».
Что такое мода? Стоит ли за ней гнаться? Не являемся ли мы ее вечными заложниками?
Во вторник в эфире радио Baltkom пройдет большой круглый стол на тему “Мода”.
Мы ждем в студии – модельера Ольгу Серкевич, которая долгое время работала в Австралии, имидж-дизайнера и модного блоггера Симону Шульман, модельера Илью Булычева и рок-музыканта Станислава Бурдиначависа по кличке Дикий Стасик с его альтернативной точкой зрения на модные тенденции.
На прямую связь с нашей студией из разных стран мира согласились выйти французско-российский историк моды и ведущий программы “Модный приговор” (Первый канал) Александр Васильев, российский дизайнер, снискавший популярность в Нью-Йорке Екатерина Добрякова, стилист, телеведущий Владислав Лисовец (Москва, Россия), писатель и журналист Китти Сандерс (Аргентина) и многие другие.
«Я не занимаюсь модой, я и есть мода», говорила Коко Шанель. Вот мы это и проверим.
Время эфира с 13 до 15 часов на радио Baltkom. Ведущие Вадим Радионов и Константин Ранкс.
Телефоны прямого эфира 67212939 и 67213939.
При поддержке “Новой газеты - Балтия”.