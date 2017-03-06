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Мода — это форма безобразия, настолько невыносимого, что мы вынуждены изменять ее каждые полгода. Эти слова принадлежат писателью Оскару Уайльду.

В тоже время известный американский модельер Ральф Лорен утверждает, что мода – это – цитата – «не о лейблах. И не о брендах. Это о том, что происходит внутри нас».

Что такое мода? Стоит ли за ней гнаться? Не являемся ли мы ее вечными заложниками?

Во вторник в эфире радио Baltkom пройдет большой круглый стол на тему “Мода”.

Мы ждем в студии – модельера Ольгу Серкевич, которая долгое время работала в Австралии, имидж-дизайнера и модного блоггера Симону Шульман, модельера Илью Булычева и рок-музыканта Станислава Бурдиначависа по кличке Дикий Стасик с его альтернативной точкой зрения на модные тенденции.

На прямую связь с нашей студией из разных стран мира согласились выйти французско-российский историк моды и ведущий программы “Модный приговор” (Первый канал) Александр Васильев, российский дизайнер, снискавший популярность в Нью-Йорке Екатерина Добрякова, стилист, телеведущий Владислав Лисовец (Москва, Россия), писатель и журналист Китти Сандерс (Аргентина) и многие другие.

«Я не занимаюсь модой, я и есть мода», говорила Коко Шанель. Вот мы это и проверим.

Время эфира с 13 до 15 часов на радио Baltkom. Ведущие Вадим Радионов и Константин Ранкс.

Телефоны прямого эфира 67212939 и 67213939.

При поддержке “Новой газеты - Балтия”.