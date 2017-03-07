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В Латвии необходимо провести анализ того, насколько необходимо засекречивать ту или иную информацию. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал генеральный прокурор Эрик Калнмейерс.

"Нужно провести большую аналитическую работу и определить, насколько целесообразно засекречивать все материалы. Не секрет, что во всех мировых разведслужбах 95% всего материала составляет информация, которая находится в свободном доступе в СМИ", - отметил он.

По словам генерального прокурора, в Латвии слишком много секретной информации.

"Мы в Латвии очень много засекречиваем. К примеру, нет необходимости засекречивать судимость человека, если он сам о ней знает, но не может получить эту информацию. Любой обыкновенный документ, который отправлен в папку с грифом "секретно" автоматически становится таким", - отметил Калнмейрс.

Генпрокурор считает, что надо подходить к рассмотрению документов очень внимательно и разумно.

"В решении Конституционного суда указано, что лицу которому было отказано, или было принято решение аннулировать доступ к гостайне, может быть дана информация только в таком объеме, какой не сможет повредить интересам государства. Есть материалы, разглашение которых может причинить ущерб госбезопасности, а есть право человека на личную жизнь. Каждое происшествие с должностным лицом необходимо рассматривать отдельно", - отмечает Калнмейрс.