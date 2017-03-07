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Деньги – это талоны на жизнь, но талоны очень важные, сказал в интервью радио Baltkom американский миллиардер, филантроп и единственный выходец из России ставший членом Рокфеллеровского клуба за всю его историю Феликс Комаров.

Феликс Комаров стал участников специального выпуска программы “Круглый стол” на радио Baltkom посвященной деньгам. Ранее мы уже публиковали выдержки из эфира с участием экс-миллиардеров из России Германа Стерлигова и Виктора Батурина.

«В последнее время появилось огромное количество всяких статей о деньгах. Сколько богатейших людей, в каких пропорциях эти деньги между ними распределены. Но я однажды сказал фразу, что деньги – это только талоны на жизнь. Но талоны важнейшие: они дают свободу, возможность помогать, создавать, созидать. Для мужчины самое важное – это его работа, его дело. И всегда за этим стоят деньги. Их значение трудно переоценить», - сказал Комаров. При этом, по его словам, большие деньги – это очень тяжелая ноша.

«Люди не готовы получать большие деньги и расставаться с ними. Заработать деньги очень трудно, удержать их еще тяжелее. Сделать так, чтобы деньги не сделали тебя рабом – тоже трудно. Я когда –то в Нью-Йорке столкнулся с человеком, который лежал в коробке из под телевизира. Можно рассматривать его как бомжа, а можно как абсолютно свободного человека. И, знаете, он был по настоящему счастлив. Он попросил у меня денег на кофе. Я дал ему 10 долларов, а он сказал, что кофе столько не стоит и даже упрекнул: дайте мне 2 доллара. И я даже как-то неуютно себя почувствовал из-за того, что предложил ему 10. А есть те, кому мало и 2 –х миллиардов. Я встречал огромное количество очень богатых людей и далеко не все они счастливы»,- сказал Комаров.

Феликс Комаров - создатель галереи «Русский мир», вице-президент Творческого союза художников России, учредитель инвестиционного фонда «Норд-Стар», автор и владелец Международного Проекта «Восточные ворота России. Забайкалье – Манчжурия», владелец галлереи . Владелец «Russian World Gallery» на Пятой Авеню в Нью-Йорке.