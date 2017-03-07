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Предложенные Национальным объединением "Visu Latvijai!"-TB/LNNK поправки, согласно которым должностные лица, повторно наказанные за несоблюдение языковых норм, на время могут быть отстранены от должности, одинаково выгодны как нынешнему мэру, так и самому Нацблоку. Такое мнение в эфире радио Baltkom выразил кандидат на пост председателя Рижской думы от партии "Единство" Вилнис Кирсис.

"Я не вижу особой разницы между теми, кто знает язык и не использует его и теми, кто не знает и не использует. Я вообще отношусь к этому закону неоднозначно. С одной стороны, я поддерживаю то, что надо уважать государственный язык и использовать его. С другой стороны, время поднятия этого вопроса не самое удачное – три месяца до выборов. Нет, конечно, в целом весь этот вопрос выгоден сейчас как Ушакову, так и Нацблоку. А что касается общения в соцсетях, то все зависит от того, личный это аккаунт или нет. Если личный, то каждый сам решает, на каком языке общаться, а если за эту страницу платит государство, то это другой разговор", - считает Кирсис.

Напомним, фракция Нацобъединения "Visu Latvijai!"-TB/LNNK в ближайшее время планирует подать на рассмотрение в Сейм поправки, согласно которым государственные или муниципальные должностные лица, которые повторно наказаны за несоблюдение языковых норм, на время могут быть отстранены от должности.

Инициаторы законопроекта не скрывают, что на разработку этих поправки их побудило поведение лидера "Согласия", мэра Риги Нила Ушакова, который общался в соцсетях на русском и английском языках, а также использовал русский язык в общении со своими "тенями", в День теней.