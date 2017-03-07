АНОНС: на радио Baltkom - глава Конституционного суда Алдис Лавиньш (3)

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Эксклюзив | 7 марта 2017 года, 11:30

Сегодня, после 12.00 в программе "Разворот" на радио Baltkom - председатель Конституционного суда Латвии Алдис Лавиньш.

Телефоны прямого эфира - 67212939, 67213939.

Подключайтесь!

Прямую трансляцию из студии можно смотреть ЗДЕСЬ.

Комментарии 3
Михаил Месиер55 минут назад
что там по поводу "закона о лояльности"?----почему нарушения Конституции не видит Конституционный Суд???
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леший1 час назад
а зачем НАМ вообще нужен ентот председатель конституционного суда?---для галочки? чтобы было, как у всех "цивилизованных государств"?---так у НАС уже есть, для галочки, целый обоссумен!!! тот тоже, типа что-то "делает"
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ЭДИКТ1 час назад
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