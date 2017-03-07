АНОНС: на радио Baltkom - глава Конституционного суда Алдис Лавиньш (3)
что там по поводу "закона о лояльности"?----почему нарушения Конституции не видит Конституционный Суд???
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а зачем НАМ вообще нужен ентот председатель конституционного суда?---для галочки? чтобы было, как у всех "цивилизованных государств"?---так у НАС уже есть, для галочки, целый обоссумен!!! тот тоже, типа что-то "делает"
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