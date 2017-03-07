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Ученик одной из рижских школ несколько дней назад совершил попытку самоубийства, об этом радио Baltkom стало известно от родителей учеников той же школы (ее номер имеется в распоряжении редакции — Ред). Поползли слухи, что это может быть связано с интернет-игрой "Синий кит".

Полиция призывает не связывать этот случай с так называемыми "играми смерти".

"Полиция опровергает информацию, что попытка самоубийства ребенка была связана с так называемыми "Играми смерти" и призывает общественность не распространять ложную информацию, не сеять панику, не идентифицировать ни ребенка, ни школу и уважать право семьи на личную жизнь. Чтобы избежать недоразумений, сообщаем: полиция начала уголовный процесс в связи со случаем, когда малолетний ребенок преднамеренно или случайно оказался в ситуации, которая закончилась стационаром. При этом сейчас нет никакой связи с вмешательством в это третьих лиц, так называемых "игр смерти" и тому подобного", - отметили в полиции.

В правоохранительных органах при этом признали, что, к сожалению, случаи, когда маленькие дети и подростки пытаются совершать самоубийства, происходят в Латвии.

"Так же, как и в всем мире. К сожалению, также распространены и несчастные случаи, когда дети играя или случайно попадают в ситуацию, которая напоминает самоубийство или попытки самоубийства. Эта ситуация ужасна и травмирующая и для семьи, и для общества. При этом общество должно понимать, что каждый конкретный случай – это личная трагедия для семьи, и у общественности нет права выяснять личные детали", - отметили в полиции.

По словам родителей одноклассников, мальчик несколько дней находился в реанимации Детской клинической университетской больницы в критическом состоянии. Однако в больнице радио Baltkom отказались подтвердить или опровергнуть данную информацию, сославшись на просьбу родителей. Также отказались что-либо комментировать и в школе.

"Мы ничего не комментируем", - сообщили на просьбу журналистов радио Baltkom.

Напомним, ранее сообщалось о том, что среди латвийских подростков активно распространялись инструкции к игре "Синий кит", которая обрела популярность в России в начале этого года. Игру называют возрождением так называемых "групп смерти", которые всполошили общество в прошлом году.

Между тем портал Lenta.ru провел свое расследование и выяснил, кто на самом деле виновен в популяризации "Синего кита" и стоит ли бояться этой "игры". В ходе расследования журналисты приходят к мнению, что новое увлечение подростков является мифом, а вся проблема заключается в отношения между родителями и детьми.