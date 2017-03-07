Эксклюзив |

Латвия отстает от соседей в сфере адаптации к изменениям климата. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал руководитель Отделения науки об окружающей среде факультета географии и наук о земле Латвийского университета Марис Клявиньш.

"Мы определенное отстаем. В Финляндии такая программа появилась в 2010 году, в прошлом году программа адаптации к изменениям климата начала внедряться в Литве. Швеция, Дания, Эстония также разработали и пользуются этой программой, чтобы уменьшить влияние изменений климата. Будет надеяться, что и у нас в этом году такая программа появится", - отметил ученый.

По словам Клявиньша, эти программы требуют крупных инвестиций.

"Для программы требуются инвестиции. Например, программа по уменьшению паводков. В программу также входят организационные вопросы, рекомендации", - отмечает он.

Ранее ученый заявлял, что в связи с глобальным потеплением к концу XXI века в Латвии будет наблюдаться жаркое лето и мокрая бесснежная зима, а климат в целом будет напоминать нынешний климат на севере Франции.