Ученый: Латвия не готова к изменениям климата (2)
Латвия отстает от соседей в сфере адаптации к изменениям климата. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал руководитель Отделения науки об окружающей среде факультета географии и наук о земле Латвийского университета Марис Клявиньш.
"Мы определенное отстаем. В Финляндии такая программа появилась в 2010 году, в прошлом году программа адаптации к изменениям климата начала внедряться в Литве. Швеция, Дания, Эстония также разработали и пользуются этой программой, чтобы уменьшить влияние изменений климата. Будет надеяться, что и у нас в этом году такая программа появится", - отметил ученый.
По словам Клявиньша, эти программы требуют крупных инвестиций.
"Для программы требуются инвестиции. Например, программа по уменьшению паводков. В программу также входят организационные вопросы, рекомендации", - отмечает он.
Ранее ученый заявлял, что в связи с глобальным потеплением к концу XXI века в Латвии будет наблюдаться жаркое лето и мокрая бесснежная зима, а климат в целом будет напоминать нынешний климат на севере Франции.