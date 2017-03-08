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Мужчина и женщина выбирают друг друга на животном уровне, но в Латинской Америке и на постсоветском пространстве сексуальный аспект более выражен, чем, например, в Японии, рассказал в прямом эфире радио Baltkom в рамках круглого стола посвященного теме «Мода» известный в Латвии и Европе дизайнер одежды Илья Булычев.

«Мы все равно животные, мы – обезьяны. Мы действуем иcходя из мозга, который запрограмирован определенным образом. Социум не может это растворить полностью. И женщина, например, в Аргентине показывает свои места, так она может более успешно соблазнить мужчину. Поскольку она не может устроиться топ-менеджером и получать 5 тысяч евро, чтобы прокормить себя и ребенка, то она ищет мужчину. Поскольку одна самка так сделала, то и другие следуют ее примеру. Мы в первую очередь выбираем на животном уровне – сексуально или не сексуально, вкусно или не вкусно», — рассказал Булычев.

По его словам, сексуальность в моде у женщин более выражена в странах с невысоким уровнем жизни и технологий.

«В Японии же, например, другая история. Там люди настолько окружены гаджетами, что они уходят от сексуальности. Их удовлетворяет уже другое…», — сказал Булычев.

Полностью запись эфира о моде с участием Ильи Булычева и многих других экспертов можно посмотреть ниже.