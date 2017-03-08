Эксклюзив |

Сегодня, в честь 8 марта в эфир радио Baltkom выйдет специальная праздничная программа "(Не)женское это дело!". С 13.00 до 15.00, за одним столом соберутся девушки профессий, которые традиционно считались "мужскими". Но сегодня - к счастью, наверное - женщины уже повсюду и привносят в эти профессии свою женскую интуицию и логику, а также красоту, обаяние, терпение, сочувствие, азарт и так далее.

В рамках праздничного "круглого стола" в студии радио Baltkom соберутся президент и владелец Рижского детективного агентства, сертифицированный детектив Ольга Зелика, матрос-моторист под псевдонимом "Полсотнишестая", главный инспектор кинологического отдела Рижского управления Государственной пограничной охраны Александра Хвисевич, пилот параплана, танцовщица аргентинского танго Диана Германе, а также вице-президент Федерации по бодибилдингу NAC-LATVIA и чемпион Европы по атлетическому фитнесу Ксения Варфаломеева.

Праздничный эфир проведут только мужчины радио Baltkom – Вадим Радионов, Марис Морканс, Андрей Лешкевич и Михаил Губин.

Телефоны прямого эфира - 67212939, 67213939.

Подключайтесь!

Прямую трансляцию из студии можно смотреть ЗДЕСЬ.