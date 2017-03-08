Эксклюзив |

8 марта, после 18.00 на радио Baltkom состоится премьера новой программы "Дом на Балу". С сегодняшнего дня, каждую неделю будем говорить об обустройстве дома, а также о том, как самостоятельно совершать сделки с недвижимостью.

Ведущие программы - создатели социальной платформы Balu.lv Дмитрий Дульщиков и Евгения Дмитриченко, а также программный директор MIX MEDIA GROUP Олег Пека. Передача будет выходить в эфир каждый четверг, после 18.00.

Слушайте первый выпуск программы "Дом на Балу" сегодня, после 18.00! Тема первой передачи - "Квартира мечты". Гостем программы станет дизайнер-архитектор Анна Логинова.

Телефоны прямого эфира - 67212939, 67213939.

Подключайтесь!

Прямую трансляцию из студии можно смотреть ЗДЕСЬ.