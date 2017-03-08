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Национальная радикальная группировка "Стражи Отечества" (Tēvijas sargi) накануне 16 марта - дня памяти латышских легионеров Ваффен СС, призывает помянуть павших за свободу Латвии и призвала латвийское общество не становиться жертвой вражеской пропаганды.

"Не забудь помянуть и чествовать тех, кто боролся с мыслью о свободной Латвии! Не позволь лжи врагов Латвии манипулировать собой", - написано в аккаунте организации в сети микроблогов Twitter.

Neaizmirsti pieminēt un godināt tos, kas cīnījušies ar domu par Latvijas brīvību! Neļauj Latvijas ienaidnieku apmelojumiem sevi samulsināt! pic.twitter.com/B32UKRyM56 — Tēvijas sargi (@drosais_uzvar) 7 марта 2017 г.

Как сообщалось, в этом году 16 марта у памятника Свободы состоятся все заявленные мероприятия, разрешение на проведение которых дала Рижская дума.

Заявки на проведение мероприятий в день памяти латышских легионеров 16 марта в Рижскую думу подали организации Daugavas vanagi Latvijа, "В поддержку национальных воинов", Латвийский антинацистский комитет и частное лицо Кристап Кашс.

Напомним, влияние национальной радикальной группировки "Стражи Отечества" стало усиливаться весной 2016 года из-за обострения ситуации в Европе в связи с наплывом мигрантов.

Как отмечала передача de facto, данное общество привлекает новых последователей при помощи провокационных высказываний о лицах, ищущих убежища. Так, например, "Стражи Отечества" используют такие лозунги, как "Таблетки против оккупантов", "Здесь не будет как в Кельне, здесь будет как в Спарте", "Если ты не из тех, кто говорит мигрантам: Welcome!, хотим видеть тебя на наших тренировках в боксерских перчатках" и других высказываний.

Столь же провокационными являются и используемые "Стражами Отечества" изображения в соцсетях. Так, например, на одном из распространенных обществом плакатов изображена тень во время отрубания головы. Возможно, с точки зрения "Стражей Отечества", беженцы могут сделать что-то подобное в Латвии, указывает передача.