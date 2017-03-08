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В утверждении законопроекта, который предусматривает защиту так называемых осведомителей есть острая необходимость. Такое мнение в эфире радио Baltkom выразил член комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и борьбе с коррупцией Алексей Лоскутов.

"Этот закон не просто нужен, а насущно необходим, потому что одна из его задач переломить общественное мнение по отношению к тем, кто поднимает тревогу в связи с возможными правонарушениями других лиц. После советского времени сложился стереотип, что тот, кто информирует или так называемый осведомитель - это тот же, кого обозначали словом стукач с явно выраженной негативной оценкой. На самом деле, во всем мире те люди, которые неравнодушны, не проходят мимо и привлекают внимание государства или общества к правонарушению - одна из опор противодействия правонарушению", - считает Лоскутов.

Напомним, как ранее сообщила газета Diena, осведомители во всем мире помогают раскрыть и устранить многие незаконные действия, однако часто они рискуют, что с ними за это "расквитаются", поскольку у людей до сих пор сохранился стереотип о "стукачах" советских времен.

Латвия, основываясь на опыте других стран, подготовила законопроект, который предусматривает защиту так называемых осведомителей. Поправки планируется в ближайшее время передать в Сейм.