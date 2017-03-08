Турлайс о "заряженном оружии НАТО": такого даже на войне не бывает (4)

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Эксклюзив | 8 марта 2017 года, 14:46

Заряженное оружие всегда представляет реальную опасность, поэтому необходимо четко определить, что подразумевают поправки, предусматривающие передвижение такого оружия НАТО по Латвии. Об этом радио Baltkom заявил экс-министр внутренних дел Латвии, полковник латвийской армии, участник Афганской войны Дайнис Турлайс.

"Чтобы понять, о чем идет речь, необходимо, чтобы наш умный законодатель точно расшифровал понятие "заряженный". Если речь идет о том, что патроны и снаряды находятся в стволе, и остается только нажать на спусковой крючок, то это что-то невероятное, даже на войне войска так не перемещаются. А если речь идет о части боекомплекта, который находится при оружии, то это общепринятая практика в армии", - сказал Турлайс.

Напомним, Министерство обороны Латвии ранее предложило внести поправки к договору о размещении сил НАТО. Они предполагают, что заряжать или не заряжать оружие союзники смогут в зависимости от уровня угрозы стране.

Комментарии 4
леший18 минут назад
рабская психология!---сначала ВСЁ подписали, а теперь репУ чешут====КТО вообще хозяин на земле латвийской? Кто вообще подписывает такие документы? Почему не проводят по этому поводу референдум?---- Ведь это изменение государственного строя!!!---- Где эта сраная интеллигенция, которая "совесть" нации
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Eliza19 минут назад
"... Если речь идет о том, что патроны и снаряды находятся в стволе, и остается только нажать на спусковой крючок..." - именно об этом и идет речь, ведь не зря же был сначала принят закон о неподсудности и ненаказуемости НАТОвцев за уголовные преступления.
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продали латвию совсем17 минут назад
теперь ждите репресий
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