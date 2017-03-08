Турлайс о "заряженном оружии НАТО": такого даже на войне не бывает (4)
Заряженное оружие всегда представляет реальную опасность, поэтому необходимо четко определить, что подразумевают поправки, предусматривающие передвижение такого оружия НАТО по Латвии. Об этом радио Baltkom заявил экс-министр внутренних дел Латвии, полковник латвийской армии, участник Афганской войны Дайнис Турлайс.
"Чтобы понять, о чем идет речь, необходимо, чтобы наш умный законодатель точно расшифровал понятие "заряженный". Если речь идет о том, что патроны и снаряды находятся в стволе, и остается только нажать на спусковой крючок, то это что-то невероятное, даже на войне войска так не перемещаются. А если речь идет о части боекомплекта, который находится при оружии, то это общепринятая практика в армии", - сказал Турлайс.
Напомним, Министерство обороны Латвии ранее предложило внести поправки к договору о размещении сил НАТО. Они предполагают, что заряжать или не заряжать оружие союзники смогут в зависимости от уровня угрозы стране.