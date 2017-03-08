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Уровень жизни в странах Западной Европы намного выше, чем в Латвии. Возможно, потому, что на Западе женщины получили права избирать и быть избранными намного позже, чем в нашей стране, предположил в своем Twitter президент общества юристов Айвар Боровков.

Таким образом, юрист намекнул - там, где у власти стояли мужчины, дела идут намного лучше.

"Латвия первая предоставила женщинам избирательные права. Во многих странах Западной Европы они получили такие права намного позже. Может быть, поэтому там уровень жизни намного выше?", - написал юрист, снабдив пост в Twitter хештэгом "я только спросил".

LV pirmā deva vēlešanu tiesības sievietēm. Daudzās R-Eiropas valstīs krietni vēlāk. Varbūt tāpēc tur dzīves līmenis augstāks?#tikai_jautāju — Aivars (@Borovkovs) 8 марта 2017 г.

Сегодня в Латвии, также как и в других странах мира, официально отмечается Международный женский день 8 марта.

26 апреля 2007 года Сейм большинством голосов во втором чтении принял поправку "Центра Согласия" к закону "О праздничных, памятных и отмечаемых днях", согласно которой 8 марта — Международный Женский день — становится в Латвии официально отмечаемым днем.