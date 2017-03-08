Клементьев: ремонт дорог не касается нынешних пенсий (3)

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Эксклюзив | 8 марта 2017 года, 20:23

Предложение министра сообщения Улдиса Аугулиса использовать для приведения в порядок автодорог средства пенсионного фонда, не касается той части социального бюджета, который идет на сегодняшние выплаты пенсий. Об этом в интервью радио Baltkom сообщил член парламентской комиссии по социальным и трудовым вопросам Андрей Клементьев.

По его словам, речь идет о накоплениях второго и третьего уровня.

"То, что касается тех фондов, которыми оперируют коммерческие банки - там действительно есть большие накопления, около 1 миллиарда евро. Но есть жесткие ограничения, куда банки имеют право вкладывать эти деньги. Есть предложения некоторых инвестиционных банкиров, чтобы эти деньги использовались в экономике Латвии, то есть, в какие-то ликвидные проекты. И в данном случае, министр предлагает вкладывать их в дороги. Если же мы говорим о каких-то параллельных, коммерческих проектах, то понятно, что в этом случае в течение 20 лет эти дороги станут прибыльными", - сказал Клементьев.

По словам депутата, в случае, если часть пенсионных накоплений будет использоваться для ремонта дорог, должна быть стопроцентная гарантия того, что эти деньги будут своевременно возвращены.

Как уже сообщалось, министр сообщения Улдис Аугулис заявил о том, что для приведения в порядок автодорог можно использовать средства пенсионного фонда.

Комментарии 3
Василий3 часа назад
Ясно, значит и Согласовцев взяли в долю, раз такие песни поют. Какие нахрен 100% гарантии возврата? Нам уже обещали европейский уровень жизни, с этими чиновниками даже 200% это нифига не гарантия. И откуда будке отдавать деньги пенсионерам? Никто из вас не умеет зарабатывать, вам скотам даже бензин на работу оплачивают и жильё... Депутаты.. Ведь всем понятно, что будет в итоге, поднимут налоги!!! Обдирут народ по 10-му или 30-му кругу. А какие красивые слова... Инвестиции... Коммерческие проэкты... Parex? Liepajas Metalurgs? Свободный рынок электричества? Один гребанных успех! И после этого верить Вам? Только в морду!
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Alex2 часа назад
А попробуйте поступить красивше !Как в варварской России - выпустите облигации займа ,под эти самые дороги !Не нагло опять лапу запускайте ,а по людски - предложите !И мы все дружно увидим ,как народ верит этим бумажкам и обещаниям (и в России и в Латвии ).И вообще окупаемость деревенских дорог у нас ?Это что то из области фантастики.Но ведь и деньги в военное железо ,заборы на границе,грандиозные торжества тоже деньги в никуда ?
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Дуся2 часа назад
Не понимаю, как дороги могут быть прибыльными.
Сколько можно слушать о том, что денег в социальном бюджете на пенсии нет, и что мы все в старости останемся без пенсий! А тут вдруг возникает идея взять средства из пенсионных накоплений на новый распилочный мегапроект, и деньги в социальном бюджете вдруг резко обнаружились!
Врали бы да не завирались! Противоречие на противоречии у всех политиков, министров и депутатов. Теперь придумали забрать у людей пенсионные накопления 2 уровня с банковских счетов. Беспредел! Это они ТАК борются с теневой экономикой. Кто же после всего этого безобразия будет платить налоги и делать пенсионные накопления?
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