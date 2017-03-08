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Предложение министра сообщения Улдиса Аугулиса использовать для приведения в порядок автодорог средства пенсионного фонда, не касается той части социального бюджета, который идет на сегодняшние выплаты пенсий. Об этом в интервью радио Baltkom сообщил член парламентской комиссии по социальным и трудовым вопросам Андрей Клементьев.

По его словам, речь идет о накоплениях второго и третьего уровня.

"То, что касается тех фондов, которыми оперируют коммерческие банки - там действительно есть большие накопления, около 1 миллиарда евро. Но есть жесткие ограничения, куда банки имеют право вкладывать эти деньги. Есть предложения некоторых инвестиционных банкиров, чтобы эти деньги использовались в экономике Латвии, то есть, в какие-то ликвидные проекты. И в данном случае, министр предлагает вкладывать их в дороги. Если же мы говорим о каких-то параллельных, коммерческих проектах, то понятно, что в этом случае в течение 20 лет эти дороги станут прибыльными", - сказал Клементьев.

По словам депутата, в случае, если часть пенсионных накоплений будет использоваться для ремонта дорог, должна быть стопроцентная гарантия того, что эти деньги будут своевременно возвращены.

Как уже сообщалось, министр сообщения Улдис Аугулис заявил о том, что для приведения в порядок автодорог можно использовать средства пенсионного фонда.