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На данном этапе законопроект о защите так называемых осведомителей является недоработанным и его необходимо еще до конца продумать. Такое мнение в эфире радио Baltkom выразил член комиссии Сейма по национальной безопасности Валерий Агешин.

"Надо понимать, что осведомители были всегда -- кто-то действовал в интересах общества, кто-то в своих корыстных интересах, а кто-то пытался просто оболгать другое лицо. Именно поэтому законопроект приводит к неоднозначным, скорее даже к негативным мыслям и чувствам. Возможно, в народе этот документ назовут законом о стукачах, если он вообще будет принят. Я считаю, что если и продолжать работу над таким законопроектом, то надо предусмотреть четкую ответственность за ложь и оговор. На сегодняшний день такая ответственность не предусмотрена, например, если кто-то просто на просто оболгал конкурентов. Думаю, позитивных результатов от такого законопроекта не будет и раздрай в обществе только усилится", - считает Агешин.

Добавим, что ранее член комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и борьбе с коррупцией Алексей Лоскутов в эфире радио Baltkom выразил противоположное мнение, указав на то, что в утверждении данного законопроекта есть острая необходимость.

Напомним, как ранее сообщила газета Diena, Латвия, основываясь на опыте других стран, подготовила законопроект, который предусматривает защиту так называемых осведомителей. Поправки планируется в ближайшее время передать в Сейм.