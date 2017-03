9 марта 2016 года общество «Крестьянская федерация» сообщило, что стаи лебедей и гусей, которые уже вернулись с зимовки, массово склевывают и вытаптывают посевы озимых. Как рассказала руководитель общества Агита Хаука, стая лебедей или гусей садится на поле и за короткое время все поедает. Так много вреда не причиняют даже косули, которые приходят на поля небольшими стадами, тогда как количество птиц измеряется сотнями.

В тот же день в Дели латвийский посол Айварс Гроза встретился с государственным министром аюрведы, йоги, унани, сиддхи и гомеопатии Индии Шри Шрипадом Наиком и вручил ему официальное приглашение от министра здоровья Гунтиса Белевичса.

9 марта 2015 года были зарегистрированы новые температурные рекорды, сообщили в Латвийском центре окружающей среды, геологии и метеорологии. До 13 часов был побит температурный рекорд этого дня в Резекне. Максимальная температура в этот день в 1997 году составила +8,6 градуса, а сегодня воздух прогрелся до +10,9 градуса.



В тот же день рамках операции Atlantic Resolve на Адажскую военную базу были доставлены шесть американских танков M1A2 Abrams и шесть бронемашин M2A3 Bradley. Танки и бронемашины были выгружены с судов в Рижском порту. В целом было доставлено более 120 единиц техники, поступившей в распоряжение 1-й бригады 3-ей пехотной дивизии армии США.



В тот же день на американском телеканале CBS состоялся премьерный показ 18-ой серии первого сезона шпионского сериала «Скорпион». Где впервые на американском телевидении среди действующих лиц был президент Латвии - солидный мужчина с бородой, по имени Юрис Никонов (на фото). Его роль исполнил Rob Locke.

9 марта 2014 года в некоторых городах Латвии были побиты прежние рекорды температуры этого дня, сообщил Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии. Так, на Колке воздух прогрелся до +11,5 градуса (прежний рекорд в 1997 году + 11 градусов), в Алуксне до +9,3 градуса (в 1997 году +8 градусов), в Риге до +11,7 градуса (в 1997 году +10,7 градуса).

В тот же день в Риге, в Межапарке, на ул. Атпутас, водитель экскурсионного автопоезда, насмерть задавил семилетнего ребенка, который ехал на велосипеде. От полученных травм ребенок умер еще до приезда скорой помощи. Ревизией было установлено, что автопоезд, под колесами которого погиб ребенок, по территории парка курсировал нелегально, так как договора с обслуживающим парк предприятием «Ригас межи» об организации такого аттракциона не было. В 2016 году суд Зиемельского района Риги приговорил водителя к году тюрьмы и штрафу в размере 10 000 евро.

9 марта 2013 года в Юрмале, на Йомас, 76, в ресторане «Славянский базар» открылся филиал знаменитого московского Культурного центра Эммануила Виторгана, сообщила газета «Вести Сегодня».



9 марта 2012 года в выставочном зале «Ригас макслас телпа» состоялaсь пресс-конференция в честь открытия в фейсбуке официальной странички Латвии If you like Latvia, Latvia likes yo.

В тот же день председатель подкомиссии Сейма по делам демографии Имантс Парадниекс заявил, что в ближайшие годы количество абортов в Латвии нужно уменьшить по крайне мере наполовину. Для этого нужно изменить законы и отношение общества к данной проблеме. В 2011 году в Латвии было зарегистрировано 10 500 абортов.



В тот же день в Лиепае представитель общества «Родной язык» Евгений Осипов прикрепил на своем доме табличку с названием улицы на двух языках — латышском и русском. Он пояснил, что цель этой акции — добиться, чтобы в городах, где много жителей поддержали на референдуме двуязычие, названия улиц писали на двух языках. Впоследствии такие таблички появились ещё на пяти домах в городе.



9 марта 2011 года президент Латвии Валдис Затлерс и президент Армении Серж Саргсян, который прибыл в Ригу с официальным визитом заявили, что после улучшения экономической ситуации Латвия планирует открыть посольство в столице Армении Ереване, а Армения - в Риге.

9 марта 2010 года правительство приняло решение в дополнение к единому телефону оперативных служб 112 ввести в Латвии два коротких номера для вызова полиции и скорой помощи — 110 и 113 соответственно.

9 марта 2009 года Центр инфектологии зарегистрировал первую в том году жертву укуса клеща. Это произошло возле Цесиса. Обычно клещи начинают кусать, когда температура воздуха достигает +5 градусов.

В тот же день, с учетом рекомендаций органов безопасности, комиссия Рижской думы по собраниям, шествиям и пикетам постановила запретить 16 марта какие-либо мероприятия возле памятника Свободы. Как пояснил пресс-секретарь исполнительного директора Риги Андриса Гринбергса Угис Видаускис, исполнительная дирекция недовольна тем, что пришлось запретить абсолютно все шествия, однако нынешняя ситуация в стране с учетом полученной от органов безопасности информации заставила отказаться от проведения в этот день шествий и пикетов.



В тот же день стало известно, что фильм «Стражи Риги» посмотрели уже 193 092 зрителей Латвии. Было решено демонстрировать фильм не только в латышских общинах в Англии и Ирландии, но в Литве и Эстонии. Руководитель по маркетингу Рижского агентства культуры Ивар Яковелс сказал, что у ленты есть шансы стать в странах Балтии фильмом, который посмотрели больше всего зрителей, и обогнать мультфильм Simpsons, который в Литве видели около 220 тысяч человек.

9 марта 2008 года пресс-служба Государственной погранохраны сообщила, что со времени присоединения страны к зоне действия Шенгенского договора Государственная погранохрана Латвии не зафиксировала увеличения числа преступлений, но чаще задерживает пересекающих госграницу без удостоверяющих личность документов.

9 марта 2007 года вступили в силу поправки к Кодексу административных нарушений, ужесточающие наказание за превышение допустимой скорости движения автотранспорта, неиспользование ремней безопасности и защитных касок.

9 марта 2006 года Сейм отклонил подготовленные объединением "Центр согласия" поправки к закону о государственном флаге Латвии, предусматривавшие исключить из него многие праздничные и отмечаемые дни, в которые у жилых домов в обязательном порядке должны вывешиваться государственные флаги, сохранив для обязательного вывешивая флага только 18 Ноября - День провозглашения Латвийской Республики. "Центр согласия" отмечал, что такой законодательной практики нет ни в одной стране ЕС - там вывешивание флага у жилых домов является свободным выбором каждого индивида.

В тот же день Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону о выборах, согласно которым латвийские депутаты Европарламента, баллотирующиеся на выборах Сейма, за месяц до подачи списка кандидатов в депутаты должны предъявить документ о сложении ими мандата депутата Европарламента.

9 марта 2005 года фракция объединения ТБ/ДННЛ обратилась к президенту Вайре Вике-Фрейберге с призывом пересмотреть свое решение и не ездить в Москву на празднование Дня победы. По мнению "тевземцев", присутствие президента Латвии на Красной площади в время парада армии, которая оккупировала Латвию и принесла ее жителям страдания, является "циничным и аморальным". Кроме того, участие президента в торжествах может быть истолковано как отступление от требований исторической справедливости, моральной и материальной компенсации за советскую оккупацию, указывалось в обращении.



В тот же день с интервалом в несколько часов в Риге произошли две аварии подъемных кранов, принадлежавших ООО Valiants. Один из кранов упал на крышу жилого дома на углу ул.Дзирнаву и Заляс, где ООО Constructus реконструировало гостиницу, у второго, работавшего на ул.Грециниеку 11/13, сломалась и упала на крышу соседнего дома стрела

В тот же день была открыта первая очередь жилого микрорайона Дрейлини. В микрорайоне было построено девять жилых домов на 688 квартир.



9 марта 2004 года Cейм на внеочередном заседании после продолжавшихся три часа дебатов утвердил правительство меньшинства, сформированное представителем Союза зеленых и крестьян Индулисом Эмсисом. Председатель партии “Новое время” Эйнарc Репше сложил с себя обязанности премьер-министра.

В тот же день в интервью газете «Латвияс Авизе» министр обороны Гиртc Валдис Кристовскис заявил, что Россия заинтересована в формировании в Латвии нестабильного правительства. Говоря о влиянии России на процессы в Латвии, министр заявил, что читал оперативную информацию о том, что «возможность такого финансирования очень велика». «Я предупреждал, что для того, чтобы помешать интеграции в НАТО и ЕС, будут использованы все возможности», сказал министр.

9 марта 2002 года Лиепайский суд приговорил учащуюся 11-го класса 17-летнюю Анастасию к денежному штрафу в размере 200 латов за незаконную торговлю самодельным алкоголем. Это был минимальный штраф, который можно было наложить за повторную незаконную торговлю самогоном.



9 марта 2001 года журнал Klubs сообщил, что президент Вайра Вике-Фрейберга не указала в списке полученных подарков должностным лицам подаренные компанией Rado и магазином "Женева" 22 марта 2000 года часы фирмы Cerix, стоимость которых составляет, возможно, несколько сотен латов.

9 марта 2000 года Сейм принял изменения в законе о защите прав детей, согласно которым в Латвии детям было запрещено работать моделями, а также участвовать в конкурсах красоты и других мероприятиях, на которых оценивается их внешний вид. По латвийским законам ребенком считается лицо не старше 18 лет.

В ту же ночь в Вентспилсе зонтиком был избит таксист, сообщила пресс-секретарь Вентспилсского управления полиции Дзидра Шкюте. Такси фирмы M&D находилось на автостоянке на перекрестке улиц Талсу и Лидотаю, когда подошел мужчина и попросил отвезти его в центр города. Однако водитель отказал, потому что этот клиент не рассчитался с ним за предыдущую поездку. Разгневанный мужчина стал угрожать и ударил таксиста зонтиком в левое ухо. Увидевший это другой таксист вызвал "скорую помощь" и муниципальную полицию. Примерно через час полицейские задержали нападавшего на ул.Талсу.

9 марта 1999 года Рижская дума решила, что на такси до 30 июня должны быть установлены плафоны нового образца - белого цвета, в центре - буква "Т", а с каждой стороны по пять черных квадратиков. Цена плафонов - от 32 до 57 латов.

9 марта 1998 года министр внутренних дел Зиедонис Чеверс открыл отремонтированный и оснащенный техникой Центр оперативного руководства Риги, куда стали поступать все звонки по телефону 02.

9 марта 1991 года состоялось учредительное собрание Союза христианских демократов.

9 марта 1990 года Форум культуры Латвии принял Манифест культуры Латвии.



9 марта 1941 года газеты публиковали обращение женщин Риги к товарищу Сталину: «Дорогой Иосиф Виссарионович ! Мы, рабочие женщины Риги, собравшиеся на первое торжественное собрание, посвященное Международному коммунистическому женскому дню, шлём вам, великому продолжателю дела Маркса-Энгельса-Ленина, вождю и учителю трудящихся всего мира, отцу и другу народов Советского Союза, руководителю первого в истории человечества социалистического государства рабочих и крестьян, горячий привет рабочих женщин!». В конце послания женщины обещали хранить родную землю и давать ей героев.

9 марта 1940 года газета «Яунакас Зиняс» сообщила: «Министр иностранных дел В. Мунтерс сегодня телеграммой поздравил председателя совета народных комиссаров Советского союза и комиссара иностранных дел Вячеслава Молотова с праздником его 50-летия».

9 марта 1937 года газета «Яунакас Зиняс» сообщила: «В Ригу прибыл инженер-геолог М.Гутманис, который в последнее время жил в Аргентине, где проводил геологические исследования. Вчера по заданию Латвийского инженерного общества Гутманис прочёл лекцию о поисках нефти в Аргентине. Говоря о богатствах латвийской земли, Гутманис считает, что в Латвии можно добыть нефть, но та находится на глубине примерно в полкилометра в окрестностях Екабпилса и Алуксне. По этой причине сомнительно, что бурильные работы окупятся — одно бурение стоит 100 тысяч латов. Геолог Гутманис думает, что в северной Латвии также находится жила драгоценного металла».



9 марта 1920 года телеграфное агентство ЛТА сообщало: «Глава миссии Афганистана Мухамед Вали Хан вручил президенту Конституционного собрания собственноручное письмо короля Афганистана Амануллы Хана об установлении отношений. Министру иностранных дел вручено дружеское послание министра иностранных дел Афганистана Махмуда Турса по тому же вопросу».



9 марта 1914 года меценат и предприниматель Август Домбровский передал построенный им в Вецмилгрависе дворец, вместе с садом и другими строениями, во владение обществу трезвости «Зиемельблазма».

9 марта 1901 года начались выборы в Рижскую городскую думу. Победили балтийские немцы.

9 марта 1864 года один из руководителей лютеранской церкви в Лифляндии суперинтендант Вальтер на открытии дворянского ландтага призвал:«Покайтесь в грехах своих и покажите достойно плоды вашего покаяния — онемечивайте туземцев. Вот ваша миссия, ваша программа деятельности».

