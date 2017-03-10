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в Рижском зоопарке состоялись проводы семерых животных в зоопарк Тбилиси. В мероприятии принял участие мэр Риги Нил Ушаков. В Тбилиси из Рижского зоопарка отправились двугорбый верблюд Вилли, альпаки Томас, Кармен и Камене, домашний як Пуполс и пара сине-желтых ар Чабулис и Филипина. Рига и Рижский зоопарк решили помочь грузинскому зоопарку, который был разрушен в прошлом году в результате наводнения.



10 марта 2015 года в Риге была аккредитована посол Ганы Акуа Сена Дансуа, резиденция в Берлине.



10 марта 2014 года в Риге прошла акция солидарности с народом Крыма. Митинг стартовал в 16:00 от посольства Франции, затем двинулся к посольству Германии и в 17:30 завершился у бюро ЕС на бульваре Аспазияс. Всего в шествии приняло участие около 800 человек, среди которых была и лидер Русского союза Латвии Татьяна Жданок. Участники пикета громко скандировали: «Свободу Крыму» «Референдуму - да! Войне - нет!» и другие лозунги. На митинге некто Дайнис Рутенбергс сломал древко российского флага и пытался подраться. Полиция завела уголовное дело о хулиганстве, но затем полиция решила его прекратить и начать уголовный процесс о порче чужого имущества.

В тот же день в Добеле воздух прогрелся до +15,2 градуса, сообщил Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии. В других регионах страны температура поднялась до +14 градусов и выше: в Елгаве до +15,1, в Мерсрагсе - до +14,8, в Даугавпилсе - до +14,5, в Бауске - до +14,4 градуса. В Риге в три часа дня было +13,8 градуса.

10 марта 2012 года в полях Ницы был замечен короткоклювый гуменник. Этот гусь гнездится в Гренландии, Исландии, Шпицбергене, а зимовки устраивает в Великобритании, Нидерландах, Западной Дании. Ранее он в Латвии наблюдался в апреле, свидетельствовала информация на портале latvijasputni.lv .



10 марта 2011 года президент Валдис Затлерс встретился с заведующим Отделом международных связей ЦК Коммунистической партии Китая Ван Цзяжуем.

В тот же день депутаты фракции «Центра согласия» выразили свое возмущение размещенным в здании Сейма плакатом. Плакат висел на стенде возле парламентской столовой. На нем были изображены два солдата и надпись «16 марта — день памяти латышских легионеров».



10 марта 2010 года президент Валдис Затлерс после встречи с премьер-министром Валдисом Домбровскисом оценил первый год работы правительства на "зачтено". На просьбу пояснить, что это означает, президент ответил, что правительство "переведено в следующий класс" и может продолжать работу.

В тот же день стало известно, что телекомпании LNT и TV5 сменили владельцев - их акции у принадлежащей миллиардеру Руперту Мердоку News Corporation приобрело АО «Неаткаригие националие медии», руководителем которого был основатель и председатель правления LNT Андрейс Экис.

В тот же день в Риге около 14.30 в полицию позвонил мужчина, который сообщил, что, выйдя из магазина на ул. Авиацияс, не обнаружил коляску с четырехмесячным ребёнком. Полиция немедленно начала поиски малыша. Примерно через 20 минут мужчина позвонил и сообщил, что все это время ребёнок был дома с матерью. Отец признался, что уже два дня празднует 8 марта, и, отправляясь в магазин, был уверен, что взял с собой ребёнка. В организме мужчины было констатировало 2,5 промилле алкоголя. На него был оформлен протокол за умышленное предоставление полиции неверных сведений.

10 марта 2009 года организаторы кампании по борьбе с мерами физического воздействия на детей «Отложи ремень!» сообщили, со стенда в галерее Centrs пропало несколько ремней. Центр Dardedze в конце января начал кампанию по борьбе с физическим воспитанием детей. В рамках акции до конца февраля каждый желающий мог принести и повесить на специальный стенд ремень, выразив таким образом протест против физического наказания детей. Собранные ремни в конце года планировалось уничтожить в рамках символической акции. По причине пропавших ремней осложнился подсчет жителей, откликнувшихся на акцию.



В тот же день партия "Все для Латвии" провела в разных населенных пунктах акцию в защиту школ. Ученики школ, которые планировалось закрыть, собирались в школьных дворах, жгли костры и пели государственный гимн.

В тот же день результаты опроса, проведённого центром SKDS, показали, что 43,2% латвийцев считают создателем жизни на Земле Бога, а 31,6% - являются приверженцами теории Дарвина. 25,2% респондентов не дали конкретного ответа.

10 марта 2008 года в результате огромного интереса к концертам Праздника песни и танца в Риге возникли очереди к билетным кассам и оказался перегруженным сервер торговли билетами. К полудню было продано и зарезервировано более 36 тысяч билетов, из-за перегруженности сервера сайт был труднодоступен. В течение всего дня люди были вынуждены стоять к кассам Bilešu paradize по нескольку часов за билетами в очередях, достигавших ста человек.

В тот же день в Риге, на здании на ул. Паласта, 9, где находилась резиденция российского императора Петра I, была установлена мемориальная доска. На доске, выполненной в стиле барокко, изображен барельеф Петра I и имеется текст на латышском и русском языках о том, что в этом здании в период с 1711 по 1721 год останавливался российский царь Петр I. Мемориальная доска установлена за счет владельцев дома с согласия Рижской думы.

В этот же день объединение ТБ/ДННЛ предложило установить уголовную ответственность за публичное отрицание факта оккупации Латвии, или призывы к нему. Парламентская фракция объединения внесла на рассмотрение сейма поправки к Уголовному закону, предусматривающие за публичное отрицание факта оккупации Латвии или призывы к нему лишение свободы на срок до трех лет, или штраф в размере до 60 минимальных месячных зарплат.

10 марта 2007 года в городе Валка состоялась уже второе мероприятие в поддержку Грузии "Поднимем бокал грузинского вина за Грузию!". Входным билетом на мероприятие служила бутылка грузинского вина, коньяка или минеральной воды, а на самом мероприятии можно было купить напитки грузинского производства и блюда национальной грузинской кухни.

10 марта 2006 года акционеры Елгавской сахарной фабрики 99 процентами голосов приняли решение остановить производство сахара. Причина - принятое ЕС решение о реформировании сахарной отрасли, которое вступало в силу 1 июля.

В тот же день Государственный департамент США в своем докладе о соблюдении прав человека в 2005 году указала на дискриминацию гомосексуалистов в Латвии, а также - на нападения на представителей иных рас, торговлю людьми и по-прежнему плохое состояние тюрем.



В этот же день посольство Латвии в России направило российскому телеканалу ТВЦ письмо с просьбой отказаться от намерения продемонстрировать противоречиво оцениваемый фильм "Нацизм по-прибалтийски". Посольство также призвало, если фильм все-таки будет показан, после показа дать возможность высказаться в эфире латвийскому послу в Москве Андрису Тейкманису.

10 марта 2005 года статуя российского полководца Барклая де Толли после двухмесячного отсутствия вернулась на свой постамент на Эспланаде в центре Риги. 9 января над Латвией пронеслась буря, во время которой сила ветра достигала ураганной. Отломавшийся сук старого дерева ударил по статуе и погнул ее основание. Бронзовую статую пришлось демонтировать и отправить в ремонт.Как сообщил предприниматель-меценат Евгений Гомберг, восстановление памятника обошлось ему в 3500 латов.

В этот же день Сейм отклонил поданный объединением "За права человека в единой Латвии" законопроект о ратификации Всеобщей конвенции о защите прав нацменьшинств.

10 марта 2004 года вступил в силу договор о присоединении Латвии к НАТО.

В тот же день в Кекавской волости Рижского района четверо вооруженных автоматами мужчин в масках угнали грузовую машину Volvo с прицепом. Похищение произошло около 20.15 примерно в 300 м от Рижской ГЭС в направлении Скайсткалне.



В тот же день состоялась церемония смены министров обороны. Бывший министр Гиртс Валдис Кристовскис символически передал полномочия новому министру Атису Слактерису. Слактерис вручил Кристовскису почетный знак «За вклад в развитие Национальных вооруженных сил» и отметил, что для Кристовскиса, возможно, «это грустный день, но такова судьба политиков». «Кристовскис — это легенда», сказал новый министр обороны.

10 марта 2003 года премьер Эйнарс Репше поручил МВД подготовить распоряжение о том, чтобы запретить дорожной полиции приглашать нарушивших правила дорожного движения автоводителей для составления протокола садиться в транспортное средство дорожной полиции. Репше отметил, что надо положить конце практике усаживания водителей-нарушителей в оперативное транспортное средство, и следовало бы вообще запретить автоводителям в таких случаях выходить из машины. "Это создает почву для коррупции и психологического влияния", - обосновал премьер необходимость такого запрета.

В тот же день данные опроса, проведенного в феврале центром изучения рынка и общественного мнения SKDS показали, что половина жителей Латвии - 52,5% - считали, что для улучшения ситуации в стране нужен один сильный лидер, наделенный широкими полномочиями.

10 марта 2002 года вечером в Резекне автомобиль Opel Omega, проломив парапет на мосту, упал в реку, в результате чего два человека погибли и четыре пострадали, сообщили в понедельник в Государственной пожарно-спасательной службе. Удар был настолько сильным, что машина разломилась надвое. Старший сержант Резекненской дорожной полиции Эрнест Даукстс сообщил, что в машине ехали шесть молодых людей - три юноши и три девушки.

10 марта 2000 года после обеда в Доме Рижского латышского общества супруга датского премьер-министра Лоне Дибкьер попросила дать ей рецепт приготовления поданного к обеду угря. Об этом сообщило агентство ЛЕТА.

В тот же день ожидаемый пикет возле посольства Латвии в Москве не состоялся из-за неявки участников. Пикет в защиту ветерана Василия Кононова, осужденного в Риге за уничтожение мирных жителей, планировался движением "Кремль". Наряд милиции, вызванный для поддержания безопасности около посольства во время мероприятия, прождал пикетчиков согласно заявленному манифестантами регламенту - с 12.30 до 13.00 московского времени - и удалился, а пикетчики так и не пришли.

10 марта 1995 года решением номер 261 Сейма ЛР гражданство Латвии за особые заслуги было предоставлено писателю Владлену Дозорцеву.

10 марта 1993 года в Регистре предприятий была зарегистрирована Latviešu partija — Латышская партия. В феврале 2006 года был начат процесс ее ликвидации.

10 марта 1988 года Союз писателей Латвии образовал Комиссию по литературной памяти жертв культа и Комиссию по их реабилитации.

10 марта 1987 года Совет Министров Латвийской ССР принял решение об образовании кооперативов по производству товаров народного потребления.

10 марта 1976 года в своей квартире в рижском районе Ильгюциемс случайным собутыльником был убит Андрис Андрейко - трехкратный чемпион мира и семикратный чемпион СССР по стоклеточным шашкам . Убийца - бывший моряк рыболовного флота Игоря Васенин - явился с повинной в отделение милиции. По решению суда он получил 15 лет тюремного заключения.

10 марта 1941 года группа деятелей культуры обратилась к поэтам и композиторам с призывом к декаде искусства Латвийской ССР в Москве создать песню о «свободном латышском народе и его великом друге и вожде трудящихся всего мира И.В.Сталине». «Без неё декада латышского искусства будет не полной, не отражающей истинные чувства латышского трудового народа и восхищение обретенной свободой и включения в большую работу по хозяйственному и культурному строительству социалистического государства. Она должна звучать свободно, выражать патриотические чувства и радость труда» - писали мастера искусств в газете «Падомью Латвия». Куда и призывали высылать текст песни, не более 4-6 куплетов.



10 марта 1940 года в Риге, в зале Латвийского университета, было торжественно основано Латвийское общество учителей. Оно возникло вместо прежних сорока разных учительских обществ. С речью выступил президент Карлис Улманис. «Раньше cилы были расколоты, теперь все объединено», - сказал он.

В тот же день вступил в силу запрет министерства общественных дел издательствам начинать переводы произведений иностранных авторов на латышский язык.



В тот же день впервые в Риге состоялся хоккейный матч между сборными командами Латвии и Эстонии. Со счётом 2:1 победили латвийские хоккеисты.

10 марта 1938 года газета «Яунакас Зиняс» сообщила: «В институте истории Латвии, под руководством директора - министра образования профессора доктора A. Тентелиса сейчас обсуждают поданные на конкурс работы о латышских государствах 12 и 13 веков. За лучшую работу институт выдаст премию в тысячу латов. Конкурс был объявлен международным, но работы подали только латвийские ученые».

10 марта 1922 года рижская газета «Сегодня» под заголовком «Клоун-чекист» сообщила: «Политическая охрана арестовала клоуна цирка Саламонского «Рипси», оказавшегося чекистом из Советской России. Настоящая его фамилия Андрей Упенек».

10 марта 1921 года в Москве на Х съезде РКП(б) в заключительном слове доклада «Очередные задачи партии в национальном вопросе» Иосиф Сталин сказал: «Лет сорок тому назад Рига представляла собой немецкий город, но так как города растут за счет деревень, а деревня является хранительницей национальности, то теперь Рига — чисто латышский город».

10 марта 1917 года в Риге прошли массовые манифестации и шествие на Матвеевское кладбище к могилам жертв революции 1905 года.

Фото - ЛЕТА, president.lv, nasha.lv, газеты "Яунакас Зиняс" и "Латвияс Авизе", журнал "Атпута".