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План налоговой реформы пока нигде документально не представлен, поэтому комментировать его несерьезно и безответственно, сказал в эфире радио Baltkom мэр Вентспилса Айвар Лембергс.

«Сейчас в период предвыборной кампании используются все темы и средства, в том числе и налоговая реформа. Но плана налоговой реформы в документальном выражении до сих пор нет, также как и нет серьезного анализа этой реформы и ее последствия на развитие народного хозяйства Латвии. Это пока еще ненаписанный роман. Читать на сегодняшний день нечего и разговаривать не о чем, так как этого романа никто не читал и не видел. Поэтому и комментировать реформу невозможно и безответственно», - сказал Лембергс.

Лембергс считает, что так поспешно публично выходить с заявлениями о налоговой реформе нельзя.

«Ни один человек на Земле, в том числе и Латвии не читал такого романа, есть только выдернутые из контекста отдельные части листов. Я лишь иногда высказываю некоторые соображения, указываю на какие-то неправильные шаги. Поэтому оставьте в покое имя и фамилию Айвара Лембергса», - сказал мэр Вентспилса.

Также Лембергс указал, что слухи о том, что правительством руководит он распространяются целенаправленно в рамках предвыборной кампании.

«Есть слухи, что это правительство не Кучинскиса, а Лембергса, эти слухи распускают соросисты перед выборами», - сказал Лембергс.