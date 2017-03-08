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Претензии Центра госязыка по поводу использования русского языка – бред сумасшедшего, сказал в эфире радио Baltkom Айвар Лембергс. Таким образом он прокомментировал инициированную против него проверку ЦГЯ по поводу его выступления перед аудиторией на русском языке.

"Это бред сумасшедшего. Мы с 2003 года продлеваем договор с Рижским русским театром имени Чехова – 5 спектаклей в год. На церемонии подписания присутствовал директор театра Цеховал и я, перед спектаклем, как хозяин города, выступил перед аудиторией сначала на латышском, а затем перешел на русский. Так как театр русский, спектакль на русском, я по своей наивности думал, что говорить с аудиторией на более понятном языке ей языке – это нормально. Я выступил на языке русской драммы. Оказалось, что я должен был обеспечить перевод на латышский. Я надеюсь, меня в Сибирь не сошлют. Зато сейчас я - в топе новостей, и телевидение приехало и радио, "О, какой ужас, какой урон нанесен латышскому языку", - сказал Лембергс.

"Но когда придете в магазин, то нигде на русском надписей вы не найдете, вы там прочитаете информацию на любом другом языке – на латышском, английском, эстонском, польском, но только не на русском. Это правильно. Нет, не правильно", - считает политик.

Также Лембергс развеял миф о том, что госструктуры общаются между собой только на латышском языке.

"Вы думаете, что между министерствами переписка идет только на латышском, ничего подобного. Тут недавно Всемирный банк сделал свою работу оценки состояния латвийской экономики. Мы запросили документ, так нам прислали его на английском. Мы сказали, что нам нужно на латышском, ведь у нас госязык, так они переводили документ два месяца", - рассказал Лембергс.

По его мнению чиновники издеваются и вопрос о языке просто высмеивается.

"Это издевательство над языковым вопросом. Я в этом плане очень четкий. К нам в самоуправление приходят и я всегда спрашиваю, на каком языке давать ответ. Это логично предоставлять информацию на понятном оппоненту языке. Если бы приехал китаец, то я не спрашиваю на каком языке, потому что понимаю – на китайском и так далее. Печально, что из этого делается шоу. Получается, что вопрос о языке – просто высмеивается. Забота о языке проявляется иначе. А это ненужный пиар. Перед выборами. Ну да, возможно ,за Лембергса меньше проголосуют", - считает вентспилсский градоначальник.

Как сообщал портал Mixnews, Центр госязыка (ГЦЯ) начал проверку по поводу действий мэра Вентспилса Айвара Лембергса, приветствовшего зрителей в театральном доме Jūras vārti на русском языке.

По данным программы Латвийского телевидения "Панорама", Центр госязыка начал проверку данного случая и пока подробных комментариев не дает. Заместитель директора центра Ингрида Берзиня информировала, что по завершению проверки всем вовлеченным сторонам будут даны объяснения.

"Если мероприятие организует государство или самоуправление, рабочим языком является латышский. Если выступает депутат, то депутатам латвийской республики всегда надо говорить на государственном языке", - добавила Берзиня.