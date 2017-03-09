Эксклюзив |

Сегодня, после 14.00 в рамках программы "Встретились, поговорили" на радио Baltkom в эфир выйдет интервью в записи с писателем, публицистом, общественно-политическим деятелем Захаром Прилепиным.

После выхода интервью в студии состоится дискуссия о роли художника на войне. В дискуссии примут участие писатель Алексей Евдокимов и политический активист и общественный деятель Владимир Линдерман.

Телефоны прямого эфира - 67212939, 67213939.

Подключайтесь!

Прямую трансляцию из студии можно смотреть ЗДЕСЬ.

Фото: zaharprilepin.ru