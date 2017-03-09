На радио Baltkom - интервью с писателем Захаром Прилепиным
Эксклюзив | 9 марта 2017 года, 13:05
Сегодня, после 14.00 в рамках программы "Встретились, поговорили" на радио Baltkom в эфир выйдет интервью в записи с писателем, публицистом, общественно-политическим деятелем Захаром Прилепиным.
После выхода интервью в студии состоится дискуссия о роли художника на войне. В дискуссии примут участие писатель Алексей Евдокимов и политический активист и общественный деятель Владимир Линдерман.
Телефоны прямого эфира - 67212939, 67213939.
Подключайтесь!
Прямую трансляцию из студии можно смотреть ЗДЕСЬ.
Фото: zaharprilepin.ru