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Новую налоговую систему надо успеть внедрить в следующем году до парламентских выборов, сказала в эфире радио Baltkom министр финансов Дана Рейзниеце-Озола.

"Мы хотели бы внедрить новую налоговую реформу в следующем году. С одной стороны, наши люди станут более благополучными, с другой стороны, повысится общий экономический уровень. Будут выше зарплаты у людей, больше оборот у предприятий, и наши бизнесмены станут более конкурентноспособными", - сказала министр.

При этом, по словам Рейзниеце-Озолы, надо успеть ввести налоговую реформу до парламентских выборов, так как предвыборный популизм может сыграть свою негативную роль в этом процессе.

"Надо успеть ввести изменения в следующем году, так как через год состоятся парламентские выборы, и, как мы видим, серьезные решения, очень тяжело принимать в те годы, когда проходят выборы",- сказала политик.

Как сообщалось, Министерство финансов предлагает установить подоходный налог с населения в размере 20% для доходов до 45 000 евро в год и 23% - для более высоких доходов. Также предложено повысить минимальную зарплату до 430 евро и отменить налог солидарности.

Минфин предлагает ввести дифференцированный необлагаемый минимум от 0 до 300 евро, то есть нулевой необлагаемый минимум будет при зарплате 1350 евро, а 300 евро - при минимальной зарплате.

Также предлагается постепенно повысить необлагаемый минимум для пенсионеров.

Ставка НДС останется прежней - 21%, но шире планируется применять реверсный НДС. Министерство предлагает повышать акциз, налоги на азартные игры и лотереи, а в регулировании налога на недвижимость ставить акцент на упорядочении системы кадастровой оценки.

Разработаны также три рекомендации по улучшению ситуации в бюджете здравоохранения. Первый сценарий предусматривает из платежей социального страхования выделять на медицину 1%, что даст бюджету дополнительно 167 млн евро. Второй сценарий предусматривает увеличение пациентских взносов, если пациент не платит соцвзносов, а третий - увеличить НДС на один процентный пункт, что позволит взимать дополнительно 80 млн евро.