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Приближение выборов повлияло на состав участников мероприятий дня легионеров 16 марта в Риге , сказал в эфире радио Baltkom исполнительный директор Риги Юрис Радзевич.

"Конечно, приближение выборов оставляют свой след. Мы предполагаем, что некоторые мероприятия в день легионеров не были бы заявлены, если бы не выборы. Но в этом году в списках заявителей присутствуют новые лица, которые хотят быть увиденными и услышанными. Но, так как в Латвии свобода слова, общество сейчас свободно себя чувствует и хочет быть услышанным. А мы следуем принципам демократии и не вправе кому-либо отказать. В целом в этом году подано 6-7 заявлений в одно место и в одну дату. Совпадений не бывает", - сказал Радзевич.

По словам исполнительного директора, заявители являются известными как Рижскому самоуправлению, так и спецслужбам лицами.

"Среди заявителей мероприятий, которые выступают "за" или "против" 16 марта, существует своего рода конкуренция когда и где проводить свои акции, но мы настоятельно рекомендовали, чтобы это было одно мероприятие, а не несколько, и на данный момент это вопрос наполовину удалось уладить. Буквально на днях мы получили еще одну заявку на проведение митинга напротив посольства Франции", - сказал Радзевич.

По словам Радзевича, опыт прошлых лет, когда происходили физические потасовки, вынуждают вводить ряд ограничений, чтобы не произошло никаких стычек, но в целом никаких запретов нет. Все заявители всех мероприятий заслушаны и принято взвешенное решение разрешить все мероприятия.

Как сообщал портал Mixnews, исполнительный директор города Рига Юрис Радзевич не запретил ни одно из заявленных на 16 марта в центре Риги мероприятий. Для части организаторов этих мероприятий установлены ограничения, касающиеся мест их проведения.

"Мы придерживаемся мнения, что те, кто за [легионеров], должны договориться о совместном проведении мероприятий, а их противники будут направлены на Бастионную горку", - сказал Радзевич.

Как и в прежние годы, у памятника Свободы должны быть установлены барьеры для недопущения физической конфронтации между людьми противоположных мнений. "Думаю, общество поняло, что этих людей необходимо разделять физически. Когда один год таких ограничений не было, известные люди не смогли воздержаться от физической конфронтации", - сказал исполнительный директор.

Заявки на проведение мероприятий в день памяти латышских легионеров 16 марта в Рижскую думу подали организации "Daugavas vanagi Latvijа", "В поддержку национальных воинов", Латвийский антинацистский комитет и частное лицо Кристап Кашс.