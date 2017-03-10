Эксклюзив |

Известный российский писатель Захар Прилепин отправился воевать на Донбасс. В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) он стал заместитетелем командира батальона особого назначения. В эксклюзивном интервью радио Baltkom Прилепин рассказал о том, почему он решил взять в руки оружие, и признался, что не спешит познакомиться со смертью.

Интервью с Захаром Прилепином вышло в записи в рамках программы “Переплет”, которая была посвящена теме “Художник на войне”. «Как только ты видишь результаты первого обстрела, как только ты видишь кровь, текущую по улице, растерзанные тела, ты все понимаешь. И что, я писатель - я должен писать? Ок, ты писатель. Но 99% ополчения состоит не из бывших военных, а из людей мирного труда. Война пришла в их дом. Чем писатель отличается от учителей, врачей? Я не понимаю. Если для Пушкина, Лермонтова, Гумилева это (участие в войнах) не было проблемой, то почему сегодня это стало такой проблемой? Почему писательство стало такой охранной грамотой?», - сказал Прилепин.

Он также признался, что интересуется темой смерти, но не спешит с ней познакомиться.

«Для меня как отдельного физического тела важно осмыслить, что такое смерть. Я нигде ее не ищу и не хотел бы ее сейчас получить в подарок. Но то, что я постоянно об этом думаю и рефлексирую – это неправда», - сказал он.

В двухчасовом выпуске программы “Переплет”, посвященном этой теме, также приняли участие писатель, обладатель премии Национальный бестселлер России 2003 Алексей Евдокимов, публицист и общественный деятель Владимир Линдерман, а также писатель, автор «Чеченского дневника» Полина Жеребцова.