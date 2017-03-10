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В Латвии продолжает увеличиваться число случаев насилия в семье. Об этом в эфире радио Baltkom рассказал начальник Государственной полиции Латвии, генерал Интс Кюзис.

Он признал, что дети из таких семей с возрастом сами становятся агрессивными и жестокими по отношению к окружающим людям. Кюзис также считает, что статистика роста насилия напрямую связана с тем, что люди стали сообщать в полицию о таких случаях, а не замалчивать их.

"Самое неприятное, что возросло количество случаев физического насилия между детьми. Мы получаем все больше вызовов в учебные заведения, медицинские учреждения. Это одна из самых больших бед в Латвии. У нас вообще в целом возрос показатель бытового насилия. Отсюда и такие жестокие дети. В 2014 году мы ввели порядок, согласно которому полиция теперь имеет право выдворить насильника из дома. И сразу же у нас появился шквал звонков от жалующихся женщин, которые просили о помощи, говорили, что не могут больше терпеть эти унижения. Вот мы и ездим по таким вызовам", - указал Кюзис.

Добавим, последнее десятилетие Европа стала эпицентром публичных скандалов, связанных с насилием над детьми, прежде всего, сексуального. Как сообщалось ранее, каждый пятый маленький европеец становится жертвой сексуального насилия.