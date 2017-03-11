11 марта 2014 года был зарегистрирован самый ранний в Латвии прилёт белой цапли, которую видели на рыбных прудах в Квапаны и на озере Каниера, сообщил портал latvijasputni.lv.

В тот же день около 7.34 на 5-м км дороги Таурупе-Заубе водитель автомашины Audi 100 не справился с управлением автомашиной на повороте и врезался в дерево. Все находившиеся в машине - пятеро мужчин и одна девушка — погибли. Экспертиза показала, что водитель находился в состоянии опьянения 2,36 промилле. О том, что находившиеся в автомашине люди употребляли алкоголь, свидетельствовали найденные в ее салоне бутылки, а некоторые свидетели упоминали, что видели их до этого распивающими спиртное.

11 марта 2013 года Национальное объединение подало в Сейм поправки к закону "О праздничных, памятных и отмечаемых днях", предусматривающие восстановление 16 марта как дня памяти. Как указывалось в аннотации к законопроекту, таким образом будет восстановлена историческая справедливость и обеспечено уважение официальных властей и общества к национальным воинам.

Той же ночью самая низкая температура была зарегистрирована в Зосены, где было -26 градусов, а в Алуксне был установлен новый рекорд самой низкой температуры воздуха для этого дня -21,3 градуса мороза. Прежний рекорд для 11 марта, 20,2 градуса ниже нуля, датировался 1972 годом. сообщил Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

11 марта 2012 года председатель Рижской думы Нил Ушаков поручил ООО «Ригас наму парвалдниекс» выявить дома, на которых размещена реклама российской финансовой пирамиды «MMM-2011» и снять рекламу, так как она была размещена с нарушением требований нормативных актов — «MMM» действовала в Латвии без лицензии Комиссии рынка финансов и капитала.

В тот же день в 6.30 в Службу неотложной медицинской помощи Риги поступил вызов от человека, который видел, как с Вантового моста на лед Даугавы упал мужчина. Когда врачи прибыли на место происшествия, мужчина примерно 55 лет лежал на льду. В результате падения он получил несовместимые с жизнью травмы.

В тот же день на заседании парламентской комиссии по вопросам приватизации финансовый консультант компании Ominasis Italia Туфик Кавар заявил, что компания продолжит инвестиции в санаторий «Кемери» и завершит работы на объекте. «Мы заинтересованы в том, чтобы как можно скорее закончить этот объект и зарабатывать деньги», сказал представитель инвесторов, подчеркнув, что фирма Ominasis Italia выполнила все обязательства по отношению к Латвийскому государству.

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на мусороперерабатывающем предприятииотмечался праздник стропил на строившейся теплице для помидоров.



11 марта 2010 года премьер Валдис Домбровскис представил Сейму доклад о работе правительства в течение первого года. Домбровскис уверял, что свою первоочередную задачу правительство выполнило - неплатежеспособность государства предотвращена, тяжелейший период экономического кризиса пройден, достигнута стабилизация финансовой и экономической системы страны, что станет основой для дальнейшей работы по повышению конкурентоспособности государства и оздоровлению его экономики.



11 марта 2009 года президент Валдис Затлерс в знак благодарности за проделанную работу подарил подавшему в отставку премьер-министру Ивару Годманису наручные часы. Президент заявил, что хочет поблагодарить Годманиса за его тяжелый труд.

В тот же день стало известно, что в Регистр предприятий подана заявка на внесение в Коммерческий регистр ООО Valdis Zatlers. Его учредителем было "Общество защиты потребителей". Таким образом они хотели обратить внимание как высших должностных лиц государства, так и всего общества на неясное и неупорядоченное регулирование в сфере защиты прав потребителей. Регистр счел название фирмы вводящим в заблуждение. По закону, лицо, чье имя используется в названии фирмы, должно быть одним из главных ее соучредителей.



В тот же день во время визита министра финансов Атиса Слактериса на Факультет материаловедения и прикладной химии Рижского Технического университета президент Студенческого парламента Артурс Зепс вручил ему старый шпатель и отвертку. По мнению студентов, таким образом они символически хотели показать, что ожидает высшее образование, если правительство будет и в дальнейшем урезать финансирование.



11 марта 2008 года Латвия и Эфиопия установили дипломатические отношения.

В тот же вечер на железнодорожной станции Резекне из вагона железнодорожного состава, в котором в Россию транспортировалось 160 бочек с опасными химическими веществами, произошла утечка их паров. Вагон с бочками был незамедлительно переведен на запасные пути, и работники Государственной пожарно-спасательной службы огородили территорию, чтобы на нее не могли проникнуть люди. В вагоне в Россию транспортировалось 18,4 тонны метилхлоросилана и 16 тонн диметилхлоросилана - токсичных, легковоспламеняющихся веществ, опасных для здоровья человека.

11 марта 2007 года руководитель Рижского агентства памятников Гунтис Гайлитис сообщил, что авторы монумента Освободителям Риги хотят установить возле него информационную табличку на четырех языках. Это мог бы быть камень или рельеф с выгравированной на нем на четырех языках надписью с информацией о том, в честь кого и каких событий и когда был воздвигнут памятник.

11 марта 2006 года объединение ТБ/ДННЛ на правах рекламы разместило в газете Latvijas Avїze очередную версию своего Закона о гражданстве. Где, в частности, предлагалось запретить получать паспорт гражданина лицам, приехавшим в Латвию с 40-х по 90-е годы

11 марта 2005 года в Зосени Цесисского района столбик термометра опустился до отметки в -27,7 градуса, это был абсолютный рекорд минусовой температуры той зимы. В Даугавпилсе и Скривери было -23 градуса, в Руйиене - 22 градуса мороза. В Риге столбик термометра опустился до отметки в -15 градусов.

11 марта 2004 года ночью в Рижском зоопарке шестилетняя тюлениха Эзе родила малыша. Работники зоопарка подозревали в отцовстве шестилетнего тюленя по кличке Пуйка.

В тот же день Сейм большинством голосов дополнил Закон о присвоении пострадавшим от нацистского и коммунистического режимов статуса политрепрессированных формулировкой о том, что «преступными следует считать коммунистическую и нацистскую идеологии», а не только репрессии этих режимов.

В тот же день национал-большевики провели несанкционированный митинг у посольства Латвии в Москве. Часть участников митинга приковала себя к ограде посольства и скандировала лозунги:«Руки прочь от русских школ!», «Фашизм не пройдёт!», «Наши МИГи сядут в Риге!». Участники акции распространили листовки: «Мы, члены Национал-большевистской партии России, требуем от Латвийских властей прекратить политический геноцид по отношению к русским проживающим в Латвии. Требуем от российского МИДа, прекратить беззубую политику „внушений“ и перейти к жестким санкциям, вплоть до разрыва дипломатических отношений с Латвией».

11 марта 2003 года около двадцати членов Латвийского трансатлантического молодежного клуба собрались у здания посольства Франции в Риге, чтобы выразить поддержку разоружению Ирака. В руках у пикетчиков были плакаты «Наш раскол — победа Саддама», «Ирак должен разоружиться», «Биологическое и химическое оружие — наш яд», «Мы — за мир без Саддама», «ООН — заложник Саддама».



В тот же день в постоянном представительстве Латвии при ООН посол и постоянный представитель Латвии в ООН Гинт Егерманис и посол Тринидада и Тобаго в ООН Филипп Сили подписали коммюнике об установлении дипломатических отношений между государствами. Послы отметили символический характер этого акта. Егерманис указал на эмоциональную связь народа Латвии с островом Тобаго, который в свое время был латвийской колонией.

11 марта 2002 года на годовой конференции общественной организации "Русская община в Латвии" была принята резолюция с требованием предоставить латвийское гражданство всем, кто жил в стране в 1991 году, а также обеспечить образование, в том числе и высшее, на русском языке и придать русскому языку статус второго государственного.

11 марта 2001 года в клинической больнице им. Паула Страдиня родилась тройня - Элизабете, Дарта и Петерис Гривы. Тройняшки родились в семье жителей Гибульской волости Талсинского района. Все малыши родились здоровыми, их вес при рождении был для тройни довольно большим -- мальчик и одна девочка весили по 2,5 кг, другая девочка -- 2,3 кг. Министерство благосостояния подготовило предложение о выделении семье пособия в размере 3000 латов.

В тот же день в Латвии прошли выборы в местное самоуправление. В ходе выборов было избрано 4335 члена 552 местных Дум по всей Латвии. На выборах в Риге победили социал-демократы, за ними следовали ЗаПЧЕЛ, на третьем месте – ТБ/ДННЛ. Это были третьи выборы в местные самоуправления со времени восстановления независимости Латвии.

11 марта 2000 года в Ливберзе Елгавского района на железнодорожном переезде машина столкнулась с поездом, который перевозил дизельное топливо. Автомашина взорвалась, вагоны загорелись. Часть состава сошла с рельсов. Погибли четыре человека, которые находились в легковой машине. На месте происшествия разлилось более 30 000 тонн дизельного топлива.

11 марта 1998 года Генпрокуратура ЛР возбудила уголовное дело против заведующего европейским отделом Министерства юстиции Юриса Рудевскиса — автора публикации в газете объединения ТБ/ДННЛ Nacionālā neatkarībа под названием «Культурно-исторический феномен России», где он характеризовал население России как «диких и невежественных людей». Было возбуждено уголовное дело было по факту нарушения национального и расового равенства, первый раз после восстановления независимости.

11 марта 1997 года президент Гунтис Улманис подписал поправки в законе «О почте», согласно которым государственное учреждение Latvijas Pasts было переименовано в бесприбыльное государственное акционерное общество.

В тот же день в Латвии стало возможным в течение месяца каждую ночь наблюдать комету Гейла-Бопа.

11 марта 1993 года Латвия восстановила дипломатические отношения с Грузией.

11 марта 1944 года из Главной ставки фюрера сообщили: «На севере Восточного фронта большевики к северо-западу от Невеля, Острова, около Пскова и около Нарвы атаковали силами танков с поддержкой штурмовой авиации. Попытки прорыва врага наткнулись на армию и ваффен СС, в том числе на настойчивое сопротивление латышских и эстонских добровольных соединений СС. Немедленными контрударами вторжение было прекращено. Враг потерял 101 танк».



11 марта 1942 года генеральный комиссар Латвии Отто Дрехслер обратился к латышам с призывом сдавать металл для немецкой военной промышленности и быстрой и окончательной победы над большевизмом. Требовались медь, олово, свинец, бронза, нейзильбер и тому подобные металлы. «Латыши! Акция по сбору металлов предоставит вам возможность дать подобающий ответ палачам Москвы на их фразы о свободе народов, свести счеты с большевиками и на деле показать свою поддержку борьбы против вашего самого смертельного врага» - говорилось в призыве.

Той же ночью в Латвии был зафиксирован температурный рекорд -34,4 градуса мороза.

11 марта 1940 года министерство внутренних дел указало, что после смены фамилии каждый гражданин получает новый паспорт, но там смена фамилии не никак не отмечена. Однако действительны все документы, которые выданы на прежнюю фамилию. Поэтому гражданам, в случае необходимости, вместе с новым паспортом выдаётся копия решения министра внутренних дел о присвоении новой фамилии. Разъяснение было сделано в связи с массовой переменой фамилией на исконно латышские.



11 марта 1936 года газета «Ритс» писала «Большое неудобство для министерства финансов создает расположение департаментов в разных зданиях. Это затрудняет работу ведомства и часто приводит к нежелательным помехам, особенно департаменту государственного хозяйства, разные отделы которого находятся в нескольких домах. Чтобы предотвратить эти нежелательные явления, министерство решило построить в Старой Риге новый современный дом, где могло бы разместить все департаменты. Посчитано, что для размещения всего ведомства необходимо 15 тысяч квадратных метров. Новый дом (на фото - проект) предусматривает пять этажей, в соответствующем эпохе стиле».

11 марта 1932 года в Руйиене столбик термометра опустился до -30,2 градуса.



11 марта 1925 года в лесу возле Гауйены, возле эстонской границы, на охоте лесником Звайгзне был застрелен волк ростом 90 сантимеров, длиной 1 метр 5 сантиметров. Об этом сообщил журнал "Неделя".

В тот же день рижская газета «Сегодня» писала: «Группа предпринимателей открывает в Риге в начале будущей недели сообщение на таксомоторах. 10 автомобилей для этой цели уже прибыли в рижскую таможню, но пока еще там задержаны до разрешения вопроса о таможенной ставке: таможенное управление приравнивает таксомоторы к автомобилям, в то время как автобусы были декларированы и пропущены, как рабоче автомобили с уменьшенной таможенной пошлиной».

11 марта 1918 года латышские стрелки охраняли поезд номер 4001, на котором Ленин и советское правительство переезжали из Петрограда в Москву.

11 марта 1907 года в Либаве премьерой чеховского «Дяди Вани» в бывшей прачечной на улице Суворова 2 открылся Лиепайский театр, действующий до сих пор.



11 марта 1846 года император Николай I утвердил герб города Либавы Курляндской губернии, ныне Лиепаи. «В синем поле стоящий на задних лапах золотой лев с высунутым красным языком и двойным хвостом. Лев опирается передними лапами на стоящую подле него, вправо, зеленеющую липу».

11 марта 1666 года в Риге из-за сильного ветра неожиданно упала башня церкви Св.Петра, поврежденная десять лет назад во время обстрела города русскими войсками. Рижские власти не посчитали нужным укрепить башню и она упала на дом, погибло восемь человек.

Фото - president.lv, rtu.lv, Госканцелярия, газеты "Час", "Тевия", "Яунакас Зиняс", журнал "Неделя".