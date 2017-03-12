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президент Андрис Берзиньш посетил Детскую больницу в Риге и приветствовал новорожденную тройню — Демида, Лиану и Милану. А также их родителей — Илону и Владимира Липич.

12 марта 2014 года представитель отдела прессы Министерства обороны Дайна Озолиня сообщила, что усиление воздушного пространства стран Балтии шестью американскими истребителями не повлечет дополнительных расходов для Латвии, но в 2015 году затраты на обеспечение патрулирования составят 920,4 тысяч евро. Потому что латвийское правительство рассмотрело правила, которые предусматривали дополнительную оплату транспортных расходов и затрат на горючее воздушной полиции НАТО, которые возникают при выполнении учебных полетов и вылетов для перехвата, а также за обслуживание авиабазы в Литве.

В тот же день в интервью газете«Неаткарига» лидер «Согласия» Нил Ушаков призывал латвийских русских успокоить латышей, своих друзей и соседей, убеждая, что в Латвии невозможен сценарий, подобный украинскому.

В тот же день было зарегистрировано Объединение регионов Латвии. Учредителями стали политическая партия «Региональный альянс» и Видземская партия. Председателем был избран Мартиньш Бондарс .

12 марта 2013 года парламентская подкомиссия по гражданскому воспитанию одобрила предложение отмечать 16 марта как день памяти латышских национальных воинов. За это предложение голосовали депутаты Национального объединения, а против был представитель "Центра согласия". Как говорилось в аннотации к законопроекту, таким образом будет восстановлен историческая справедливость и обеспечено уважение официальных властей и общества к национальным воинам.

Той же ночью самая низкая температура была зарегистрирована в Зосены, где было -26 градусов, сообщил Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии. В Алуксне ночью было -19,9 градуса. Прежний рекорд для 12 марта был установлен в 1971 году, когда в городе была зарегистрирована температура -17,8 градуса. В Риге столбики термометров опустились до -12 градусов, а на остальной территории Латвии мороз составил от -16 до -20 градусов.

12 марта 2012 года стало известно о закрытии международного кинофестиваля «Арсенал». Как сообщил председатель распорядительного комитета фестиваля Марис Гайлис: «Мы решили не давать комментариев. Закрыто — и все, анализируйте сами». За 25 лет существования «Арсенала» было показано 2184 фильма для аудитории примерно в 330 тысяч зрителей, говорилось в сообщении для прессы.

В тот же день Латвийская федерация хоккея на заседании правления официально постановила увековечить седьмой номер, принадлежавший легендарному защитнику Карлису Скрастиньшу, погибшему в авиакатастрофе 7 сентября 2011 года. Было решено, что впредь ни один хоккеист сборной Латвии не будет играть под номером 7.

В тот же день суд Видземского предместья Риги признал неплатежеспособным депутата Рижской думы, представителя партии "Демократические патриоты" Яниса Мартиньша Скую и начал процедуру его банкротства.

12 марта 2011 года в розыгрыше лотереи LatLoto 5 из 35 был зафиксирован выигрыш в размере 76 624 латов. Один из участников лотереи выиграл 5 чисел из 35. Счастливой комбинацией стали числа 9, 14, 22, 25 и 28.



12 марта 2010 года в Москве, в посольстве Латвии в РФ, открылась галерея портретов послов, которые представляли Латвийскую Республику в периоды с 1920 по 1940 годы, а также с 1990 по 2008 год.

В тот же день пресс-служба Рижской думы,со ссылкой на данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, сообщила что в текущем сезоне высота снежного покрова в Риге выросла до 60 см, что стало самым высоким показателем за последние 70 лет. В январе и феврале с рижских улиц было вывезено 109 тысяч кубометров снега, в том числе, 7804 самосвала вывезено с остановок общественного транспорта, пешеходный тоннелей, улиц и мостов.



12 марта 2009 года Сейм утвердил новое правительство Латвии, сформированное представителем "Нового времени" Валдисом Домбровскисом. После продолжавшихся более двух часов дебатов за утверждение правительства проголосовали 67, против - 21 депутат. Валдис Домбровскис стал самым молодым главой правительства Латвии за годы независимости, ему было 37 лет.



В тот же день Сейм назначил Нормунда Вилнитиса (справа) руководителем Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией. За Вилнитиса проголосовали 63 депутата, против - 25, воздержавшихся не было. Но в здание парламента главного борца с коррупцией не пустили, поскольку никто не догадался заказать ему пропуск.

12 марта 2008 года за размещение рекламного стенда с информацией только на русском языке Центр госязыка оштрафовал некую фирму на 50 латов, сообщили его представители. Стенд был установлен в Латгальском предместье Риги у магазина, название которого Центр госязыка не сообщил.

D тот же день по распоряжению правительства на приватизацию был передан объект "Межайне", состоявший из 4 участков общей площадью 45,1 га и 70 зданий и построек, в том числе - жилых домов, административных зданий, складов, теплиц, гаражей и мастерских. Это бывший военный городок Скрундской радиолокационной станции.

В тот же день, утром в полицию обратились несколько рижан, встревоженных видом крокодила, оставленного на автостоянке на углу улиц Чака и Блауманя. Прибывшие на место полицейские констатировали, что на автостоянке действительно находится крокодил, но вызванные на место происшествия специалисты Продовольственно-ветеринарной службы заверили, что это всего лишь чучело. Оно было доставлено в Управление охраны природы.

12 марта 2007 года латвийский минный тральщик Namejs, участвующий в операции по разминированию Северного моря, нашёл авиабомбу, сохранившуюся со времён Второй мировой войны, а бельгийские водолазы уничтожили её.

В тот же день в Ираке было совершено очередное нападение на латвийский патруль, в результате чего лёгкое ранение получил капрал Владислав Фурсов.

12 марта 2006 года вечером на территории порта в Вентспилсе сошла с рельсов цистерна с нитрилом акриловой кислоты, при этом утечки ядовитого вещества не произошло.



12 марта 2005 года в Латвии прошли очередные выборы в городские, районные и сельские Советы. По данным Центральной избирательной комиссии, в выборах приняли участие 749,710 либо 52.85% избирателей. На выборах в Рижскую городскую Думу проголосовали 51.3% от всех зарегистрированных жителей Риги, обладающих правом голоса. Наибольшее число голосов было отдано за партию Jaunais laiks - 36,681 голосов либо около 18% жителей. За JL следовали политическая объединение "За права человека в единой Латвии" (ЗаПчел), Латвийская социал-демократическая рабочая партия (LSDSP), Народная партия (TP) и объединение TB/LNNK, которые набрали почти одинаковое количество голосов.

В тот же день около полусотни активистов Либерально-демократической партии России собрались в Москве около здания посольства Латвии на санкционированный властями митинг. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский участия в митинге не принял, хоть и собирался. Митингующие держали транспаранты с лозунгами: «Фашистской Прибалтике перекроем кран!», «Прибалтика! Не забывай своих освободителей!». Затем, проскандировав несколько раз «Фашизм не пройдет!», участники митинга сели в автобус и уехали. Акция продлилась не более получаса вместо заявленных двух часов.

12 марта 2004 года утром двое мужчин в масках на ул.Лубанас в Риге напали на скандально известного издателя, лидера Латвийского национального фронта Айвара Гарду. По рассказам очевидцев, двое молодых людей в масках подошли к автомобилю Гарды, вытащили его и ударили по голове каким-то предметом. На капот машины они вылили горючую смесь и подожгли ее. А на переднем боковом стекле со стороны пассажира нарисовали серп и молот. Гарда с ушибами головы был помещен в больницу, салон машины полностью сгорел.

В тот же день Рижский окружной суд отклонил просьбу председателя Социалистической партии Латвии Альфреда Рубикса о досрочном снятии судимости. Таким образом, Рубикс не смог баллотироваться на выборах в Европарламент.



В тот же день вышел последний номер русскоязычной газеты "Вечерняя Рига". ООО "Медию намс" решило прекратить ее издание. "Вечерняя Рига" выходила с 4 октября 2001 года. По данным подписных центров, на 1 марта у газеты было 3735 подписчиков.

12 марта 2002 года Рижский окружной суд решил освободить от дальнейшего отбытия наказания Михаила Фарбтуха, осужденного за геноцид; он был освобожден из-под стражи в зале суда.

В тот же день мэр Риги Гундарс начал пользоваться новой автомашиной Audi A8, за которую ООО "Автобаза Рижской думы" заплатила 23 762 лата и еще должна была заплатить свыше 2000 латов за страховку.

12 марта 2001 года оператор мобильной связи Baltkom GSM с этого дня стал называться Tele 2.



12 марта 1998 года Латвия установила дипломатические отношения с Гамбией, самым маленьким государством в континентальной части Африки.

12 марта 1997 года стало известно, что в Лиепае пропал шведский наблюдатель за муниципальными выборами Яан Оке Делленбрант. Позже его труп нашли в Лиепайском озере.

12 марта 1996 года в суде было начато рассмотрение дела Ивана Харитонова, которого считали одним из лидеров организованной преступности.

В тот же день в тюрьме умер 88-летний бывший министр госбезопасности Латвийской ССР Альфонс Новикс.

12 марта 1990 года председателем Исполнительного комитета Совета народных депутатов города Риги был избран Андрейс Инкулис, сменивший Алфредса Рубикса. Впоследствии предстал перед судом по обвинению во взяточничестве.

В тот же день из солидарности с Литвой на башне Святого Духа Рижского замка был поднят литовский флаг.

12 марта 1989 года в Риге на набережной Даугавы собралась первая большая манифестация Народного фронта «Предотвратим угрозы демократизации!», в которой приняли участие 250 тысяч человек. Собравшимися был принят текст письма М.С.Горбачеву в поддержку руководителей республики.

12 марта 1941 года были опубликованы указы Президиума Верховного Совета СССР от 20 февраля о введении почетных званий и учреждении Почетной грамоты Президиума ВС. Были введены звания Народного артиста Латвийской ССР, заслуженного деятеля искусств, а также заслуженного врача, учителя и работника науки и техники.



12 марта 1938 года в Риге в Доме конгрессов (Большой гильдии) открылась выставка здравоохранения. Вход был украшен лавровым деревом и бюстом Карлиса Улманиса. На стенах - изречения Вождя. Хотя большую часть экспозиции составили экспонаты передвижной выставки Дрезденского музея гигиены, сообщалось, что институт анатомии медицинского факультета Латвийского Университета представил данные и наглядные материалы о характерных особенностях тела латыша и строении организма.



12 марта 1926 года в Риге начала работу первая автоматическая телефонная станция. Производства завода «ВЭФ».



В тот же день в Риге на улице Шонеру (ныне бульвар Узварас") в трамвай 9-го маршрута врезался автобус. Пострадали, по разным данным, 11-12 человек.

12 марта 1925 года рижская газета «Сегодня» сообщила: «Вчера утром крестьянин М. Кула, 45 лет, из Юрмалцема, (Курляндия), решил покончить с собою. Приделав к крюку верёвку, он стал на скамейку и, одев петлю себе на шею, вытолкнул из под себя скамью. К счастью, в эту самую минуту в квартиру вошёл сожитель К. и, увидев эту картину, бросился к самоубийце и перерезал верёвку. Самоубийца упал на землю, но через минуту, придя в себя, вскочил на ноги в бросился с ножом в руках на своего спасителя с криком: «Как... в демократическом государстве вы хотите препятствовать мне покончить с собою?». Перепуганный спаситель стал звать на помощь и лишь с трудом удалось обезоружить и успокоить строптивого самоубийцу».

12 марта 1582 года в Ригу прибыл очередной завоеватель — польский король Стефан Баторий.

Фото - president.lv, Госканцелярия, МИД ЛР, газеты "Час" и "Яунакас Зиняс", журнал "Неделя".