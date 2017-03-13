13 марта 2014 года писатель, бывший дипломат Анна Жигуре и её супруг финский писатель Юка Рислаки обратились к населению Латвии с призовом отменить шествие легионеров 16 марта, чтобы доставить врагам Латвии большое разочарование. Писатели отмечали, что проведение шествия в этом году было бы стратегической ошибкой, так как именно в этот день в Крыму пройдет референдум об отделении от Украины. Шествие не пойдет на пользу имиджу страны, так как Россия приложит все усилия к тому, чтобы мир осудил «возрождение фашизма в Латвии». В этой ситуации «не нужно вкладывать ей в руки оружие, которое будет направлено против нашей страны», заявила Жигуре. Именно российская пропаганда затрудняет возможности рассказать остальному миру, кто такие легионеры и почему их вспоминают в Латвии. О глубинном смысле шествия легионеров не хотят говорить ни на Востоке, ни на Западе, в том числе и союзники Латвии, отметила экс-дипломат.

В тот же день премьер-министр Лаймдота Страуюма официально предупредила партнеров по правящей коалиции о том, что отправит в отставку министра охраны среды и регионального развития Эйнарса Цилинскиса, если он заявит об участии в мероприятиях дня легионеров 16 марта у памятника Свободы.

В тот же день Административный районный суд частично удовлетворил жалобу «Объединения против нацизма» на запрет исполнительного директора Риги использовать звукоусилители во время пикета 16 марта у памятника Свободы. Суд разрешил использовать звукоусилители с 11 до 11.30.

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в Латвии была создана отдельная православная епархия, получившая название Даугавпилсско-Резекненской. Возглавил новую церковную структуру бывший викарий митрополита Рижского и Всея Латвии епископ Александр (Матренин), который стал именоваться епископом Даугавпилсским и Резекненским.

Той же ночью в Зосены было около -25 градусов, сообщил Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии. На остальной территории Латвии было от 15 до 20 градусов мороза, на Курземском побережье - 10-12 градусов ниже нуля, в Риге -11.

13 марта 2011 года в ряде районов страны были побиты температурные рекорды предыдущих лет. Теплее всего было в Лиепае — 11,4° и в Павилосте — 11,1° выше ноля. В Вентспилсе и Резекне максимальная температура воздуха составила +10,7°, в Гулбене — + 9,7°.

В тот же день Госканцелярия сообщила, что премьер-министру Валдису Домбровскису в работе помогают четыре ночных секретаря. По рабочим дням ночные секретари работают с 17.00 до 8.30, а по выходным и праздничным дням - круглые сутки начиная с 8.30. Зарплата ночного секретаря составляла 300 латов до уплаты налогов.

13 марта 2010 года в Хельсинки были украдены два автокрана красно-желтого цвета стоимостью в несколько сотен тысяч евро. Один из них нашелся в Ропажи и в апреле был возращен представителям финской компании.

13 марта 2009 года новый премьер-министр Валдис Домбровскис заявил в эфире передачи 100.pants телеканала LTV, что изучает возможность экономии за счет сокращения мер безопасности, предусмотренных для премьер-министров.

13 марта 2008 года Сейм в сразу в двух чтениях поддержал принятие декларации «Об осуществленных СССР в 1932-1933 гг. репрессиях в отношении украинского народа». Сейм поддержал также предложение признать голодомор сознательным геноцидом сталинского режима в отношении украинского народа.

13 марта 2007 года правительство Латвии решило "заморозить" свою зарплату. Это постановление было принято в связи с утверждением правительством плана мер по борьбе с инфляцией. Сообщалось, что зарплаты премьера, министров и парламентских секретарей министерств в этом году повышены не будут, и перерассчитывать их начнут в следующем году. Зарплата членов Кабинета министров, министров и парламентских секретарей министерств не является постоянной - ее размер ежегодно определяется из расчёта средней зарплаты работающих в общественном секторе в прошлом году, умноженной на 8, а премьера - на 8,9. Тогда она составляла соответственно, 1944 и 2162 лата.

В тот же день температура воздуха в Риге составила +14 градусов и это стало рекордом для этого дня в истории метеорологических наблюдений в Латвии.

13 марта 2006 года сотрудники Даугавпилсского управления натурализации уличили женщину, пытавшуюся пройти у проверку для получения гражданства вместо своей подруги. В центр проверки документации и получения объяснений выяснилось, что вместо претендентки на гражданство на проверку пришло другое лицо. Жительница Даугавпилса два раза пыталась пройти проверку на натурализацию, но безуспешно. Для успешной сдачи экзамена она подговорила сдать его вместо себя знакомую, хорошо владеющую латышским языком. Это была третья попытка мошенничества в Даугавпилсском отделении УН с 2000 года.

13 марта 2005 года утром были обобщены результаты голосования в Риге на состоявшихся накануне выборах местного самоуправления - на них победила правая партия "Новое время", набравшая 18,04% голосов избирателей.

13 марта 2004 года в здании Рижского латышского общества состоялось мероприятие, на котором была представлена Африкано-латышская ассоциация "Афролат", объединяющая лиц африканского происхождения, членов их семей и просто любителей и ценителей Африки. Руководитель негосударственной организации Кристофер Эйугбо отметил, что цель организации - помочь людям африканского происхождения интегрироваться в латвийское общество, бороться с нетерпимостью и расовой дискриминацией, познакомить жителей Латвии с африканской культурой, содействовать развитию культурных связей между Латвией и Африкой.

13 марта 2003 года в Рижской думе была создана уже третья по счету коалиция - Латвийская социал-демократическая рабочая партия (ЛСДРП) своим главным партнером выбрала Партию народного согласия (ПНС), с которой торжественно заключила коалиционный договор.

13 марта 2002 года прекратила вещание радиостанция Bizness & Baltija. Хотя радиостанция несмотря на решение Национального совета по радио и телевидению не возобновлять ей разрешение на вещание, обещала продолжать вещание, Латвийский гостелерадиоцентр перестал транслировать ее программы.

В тот же день депутаты комитета по делам сообщения и транспорта Рижской думы обсуждали вопросы повестки дня, передвигаясь по городу на одном из модернизированных трамваев Трамвайно-троллейбусного управления Риги. Члены комитета могли убедиться в качестве работ по обновлению трамвайных вагонов и ознакомиться с деятельностью ТТУ в целом.

В тот же день лидер партии «Всё-Латвии!» Райвис Дзинтарс объявил, что ему «угрожал русский голос, позвонивший по телефону».



13 марта 2001 года московская «Независимая газета» опубликовала заметку под названием «Президент присвоила часы?». В статье речь шла о том, что Вайра Вике-Фрейберга приняла в подарок швейцарские часы и они не задекларированы в числе так называемых дорогих подарков. На фото к статье была изображена жена президента Карачаево-Черкессии Мадлена Магомедовна Семенова.

13 марта 1998 года Рижский окружной суд приговорил вице-президента фирмы Tess Petroleum Рустема Кадырова к лишению свободы на девять лет с конфискацией имущества.

В тот же день посольство России предупредило МВД и МИД Латвии о якобы готовящихся диверсиях, которые в ближайшее время могут случиться на территории Латвии. Российские дипломаты опасались, что возможные диверсионные акты и проявления вандализма будут направлены на памятники латышской истории и культуры, а также на образовательные и общественные учреждения. Сообщалось, что готовят праворадикальные латвийские организации, но впоследствии «авторство» будет приписано русскоязычным организациям Латвии. Источники информации посольство не раскрыло.

13 марта 1997 года была основана Ассоциация директоров рижских школ.

13 марта 1992 года Латвию впервые посетил генсек НАТО. Это был Манфред Вернер.

13 марта 1969 года латвийский траулер "Павилоста" столкнулся в Атлантическом океане с танкером Esso Honduras, шедшим под панамским флагом, и затонул. Погибло 24 латвийских моряка.



13 марта 1941 года указом Президиума Верховного Совета Латвийской ССР народным комиссаром Государственного контроля была назначена Олга Аугусте (на фото). До нее женщин на министерских постах в Латвии не было. Правда, была она наркомом недолго - до 29 апреля.

13 марта 1940 года министерство внутренних дел сообщило, что присвоило уже 1000 латышских фамилий, однако число полученных заявлений составляет 3000. Фамилией Страуме разрешено называться 40 семьям, фамилию Крауя получили 37 семей, Велдре — 35 семей. Большому количеству людей также были присвоены фамилии Лидумс, Атварс, Вилнис, Страутс, Сална и Дзелме. В дальнейшем эти фамилии будут даваться в порядке ислючения только тем гражданами, чьи родственники уже их носят. Сообщалось, что гражданам особенно нравятся фамилии Ритумс, Клинтс, Зелменис, Дзинтарс, Ауструмс, Сарма, Ветра, Баярс, Авотс, Калве. Однако многие семьи выбрали и такие фамилии, которые до этого считались редкими, писала газета «Яунакас Зиняс».



13 марта 1938 года, проезжая через Латвию, в Риге на несколько часов задержался бывший президент США Герберт Кларк Гувер (слева). Он встретился с президентом Улманисом.



13 марта 1937 года газета «Яунакас Зиняс» сообщила: «Комиссия латышской народной одежды секции портных Рижского ремесленного общества признала самым удобным для повседневного ношения костюм из Курсы, который не мешает работе. Костюм изготавливается из серой ткани, брюки без отворотов, носится с чулками. Руководящим лицам — распорядителям выставок, руководителям хоров, членам комитетов и т.п. вместо фраков следует носить белый кафтан».



13 марта 1924 года в Риге начало работу общество автобусного сообщения «Автосатиксме», с четырьмя автобусами английской фирмы «Вулкан». За год число автобусов увеличилось до тридцати, было перевезено 2 008 182 взрослых пассажиров и 233 458 детей.

Фото - eparhija.lv,газеты "Яунакас зиняс" и "Независимая газета", журнал "Атпута".