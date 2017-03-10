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Не стоит преувеличивать влияние одной личности на все происходящее в стране, это результат "черного пиара". Об этом в эфире радио Baltkom заявил Айвар Лембергс, комментируя реплику радиослушателя, по мнению которого во всем происходящем в стране виноваты олигархи.

"Данные утверждения - результат многолетней кампании. Я у власти в городе 28 лет, и скажу так: все, что в Вентспилсе сделано хорошего, сделано вентспилсчанами, не Лембергсом. За все, что там не сделано, или сделано неудачно, отвечает Лембергс. Мне не на кого сваливать и я от ответственности никогда не ухожу", - сказал вентспилсский градоначальник.

Лембергса подчеркнул, что не остается безучастен к происходящим в стране процессам, однако не пытается оказывать давление на кого-то.

"Конечно, у меня есть свое мнение, но я не могу поручить, я не могу настоять, я не могу заставить, я не могу наказать, я не могу поощрить. Я только могу сказать: "Изложите на бумаге план налоговой реформы. Первая часть - это анализ существующей налоговой системы, где описаны сильные и слабые стороны. Затем опишите, что вы предлагаете нового, какие проблемы это решит и какие будут результаты". Дайте мне это прочитать! Народное хозяйство - сложный механизм, там никогда не бывает только хорошо, или только плохо. Я, Айварс Лембергс такую работу не получил. Поэтому не могу высказывать мнение, - пояснил Лембергс. -Пожалуйста, не преувеличивайте мои возможности и мое влияние. Оно очень и очень сильно преувеличено".