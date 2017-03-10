Глава Минфина: люди должны поверить, что платить налоги - выгодно (7)

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Эксклюзив | 10 марта 2017 года, 13:03

При введении тех или иных налоговых инструментов немаловажна поддержка жителей Латвии. Об этом в эфире радио Baltkom заявила министр финансов Дана Рейзниеце-Озола, комментируя план новой налоговой реформы.

"Борьба с теневой экономикой - это комбинация репрессивных мер с хорошим предложением. Есть еще и эмоциональная составляющая - надо, чтобы люди поверили, что от уплаты налогов действительно есть выгода. Теневая экономика сократится только в случае, если люди будут платить налоги. Тогда и государство сможет помогать людям. Например, если человеку понадобилась медицинская помощь, он сможет получить ее без длинных очередей, которые бывают порой и по несколько лет", - сказала министр.

Как уже сообщалось, Министерство финансов предлагает реформировать налоговую систему.

Планируется, в частности, установить подоходный налог с населения в размере 20% для доходов до 45 000 евро в год и 23% - для более высоких доходов. Также предложено повысить минимальную зарплату до 430 евро и отменить налог солидарности.

Разработаны также рекомендации по улучшению ситуации в бюджете здравоохранения.

Комментарии 7
123447 минут назад
Выгодно кому вам ?Почему мы должны думать о том как вы за нас счет себе машины покупаете?Мы прекрасно видим куда идет основная часть налогов которые мы платим!Гори в аду ведьма!
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nelojals36 минут назад
СГД тратит 36 000 евро на замену парадных гербов. Платите налоги, у них ещё много идей!
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Ирина39 минут назад
Выбор за ними самими - хочу ли я выгоды себе, или стране ( на деньги что не доходят до бюджета можно пенсионерам достойную жизнь обечпечить, очередь на медициские услуги убрать, увеличить квоты)
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