На радио Baltkom - "Ансамбль Христа Спасителя и Мать Сыра Земля" (1)

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Эксклюзив | 10 марта 2017 года, 14:04

Сегодня, после 15.00 в программе "Встретились, поговорили" на радио Baltkom - музыканты рок-группы "Ансамбль Христа Спасителя и Мать Сыра Земля".

Телефоны прямого эфира - 67212939, 67213939.

Подключайтесь!

Прямую трансляцию из студии можно смотреть ЗДЕСЬ.

Фото: os.colta.ru

Комментарии 1
ёжик8 минут назад
судя по их нарядам это просто какие-то ряженные, такие названия нельзя использовать просто так, бес серьёзной причины и повода
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