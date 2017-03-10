На радио Baltkom - "Ансамбль Христа Спасителя и Мать Сыра Земля" (1)
Эксклюзив | 10 марта 2017 года, 14:04
Сегодня, после 15.00 в программе "Встретились, поговорили" на радио Baltkom - музыканты рок-группы "Ансамбль Христа Спасителя и Мать Сыра Земля".
Телефоны прямого эфира - 67212939, 67213939.
Подключайтесь!
Прямую трансляцию из студии можно смотреть ЗДЕСЬ.
Фото: os.colta.ru
судя по их нарядам это просто какие-то ряженные, такие названия нельзя использовать просто так, бес серьёзной причины и повода
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