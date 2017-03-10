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Реформу налоговой системы в Латвии надо было провести еще 15 лет назад. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказала гендиректор Латвийской конфедерации работодателей Лига Менгельсоне.

По ее словам, если бы налоги в стране были обоснованны и не так высоки, Латвия не потеряла бы около 300 тысяч уехавших в Европу.

"Имея настолько высокий уровень теневой экономики, который сейчас наблюдается в Латвии, безусловно, в стране не будет денег на надбавку к зарплате той же медсестре. Для того, чтобы медики не уезжали из Латвии, их зарплаты необходимо поднять в два раза. А как поднять, когда у нас такая теневая сторона экономики? В связи с этим, наша конфедерация считает, что налоговое бремя на рабочую силу слишком велико и оттуда берутся зарплаты в конвертах. Если в нашей стране есть такой симптом, то его надо лечить. То есть необходимо понизить налоговое бремя на рабочую силу, а подоходный налог с населения в размере 23% - это слишком много", - считает она.

Как отметила Лига Менгельсоне конфедерация предложила три направления стабилизации экономики страны - реформа СГД, реформа Государственного управления и налоговая реформа. Все эти инициативы уже готовы к воплощению в жизнь.