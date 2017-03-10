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Обязательная военная служба, о необходимости которой заявила председатель Сейма Инара Мурниеце, не играет особой роли в вопросах обороны Латвии – для этого нужна профессиональная армия. Такое мнение в интервью радио Baltkom высказал депутат Сейма от Нацобъединения, член Комиссии по обороне и внутренним делам Карлис Креслиньш.

«Эту цель – воспитание физически подготовленной и дисциплинированной молодежи – может быть достигнута другим путем, введением в школах уроков военного образования. На этих уроках можно научиться выживать в тяжелых условиях, азам обращения с оружием. Хорошо бы, чтобы, как в Швейцарии или Финляндии, наши люди могли при необходимости участвовать в наведении порядка в стране. Молодежь после получения знаний могла бы участвовать в работе Яунсардзе, а затем и Земессардзе. Таким образом цель воспитания физически подготовленной молодежи может быть достигнута. А обязательная военная служба пока не нужна», - сказал Креслиньш.

Председатель Сейма Инара Мурниеце ранее заявила, что в ближайшем будущем в Латвии будет восстановлена обязательная военная служба.