Депутат от нацблока: вместо военного призыва нужно учить обороне в школе (5)

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Эксклюзив | 10 марта 2017 года, 17:26

Обязательная военная служба, о необходимости которой заявила председатель Сейма Инара Мурниеце, не играет особой роли в вопросах обороны Латвии – для этого нужна профессиональная армия. Такое мнение в интервью радио Baltkom высказал депутат Сейма от Нацобъединения, член Комиссии по обороне и внутренним делам Карлис Креслиньш.

«Эту цель – воспитание физически подготовленной и дисциплинированной молодежи – может быть достигнута другим путем, введением в школах уроков военного образования. На этих уроках можно научиться выживать в тяжелых условиях, азам обращения с оружием. Хорошо бы, чтобы, как в Швейцарии или Финляндии, наши люди могли при необходимости участвовать в наведении порядка в стране. Молодежь после получения знаний могла бы участвовать в работе Яунсардзе, а затем и Земессардзе. Таким образом цель воспитания физически подготовленной молодежи может быть достигнута. А обязательная военная служба пока не нужна», - сказал Креслиньш.

Председатель Сейма Инара Мурниеце ранее заявила, что в ближайшем будущем в Латвии будет восстановлена обязательная военная служба.

Комментарии 5
Не Лоялен15 минут назад
Далеко не каждый человек хочет учится убивать,что-бы это понять мозгов не хватает?Обязательной военной подготовкой вы только убьете в человеке патриотизм окончательно,у кого он остался! На сильно мил не будешь!
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Патриот 32 минуты назад
Как от нацблока ну рожа фашиста, в партию по фейсу что-ли избирают. Вот так и хочется по ней пройти сапогами, раз сто.
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12318 минут назад
Еще один фашист не до битый вылез!Пошел нахер со своим мнением!
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