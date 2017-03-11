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Сотрудникам среднего звена правоохранительных органов не хватает знаний и опыта. Об этом в эфире радио Baltkom заявил генеральный прокурор Латвии Эрик Калнмейерс. По его мнению, то образование, которое получают будущие сотрудники правоохранительных органов, явно недостаточно для результативной работы.

«Следователь работает сам по себе, его начальник занимается административными функциями, он не знает, что делает следователь. Прокурор тоже занят своими делами. Если у меня в Риге прокурор районного уровня рассматривает три-четыре тысячи уголовных дел, он не может нормально заняться каждым делом. В год прокурор физически может рассмотреть 700-1000 уголовных дел», - сказал Калнмейерс.

Генпрокурор указал на ненадлежащее качество расследования дел и подчеркнул, что текучесть кадров в полиции не способствует росту ее профессионализма.