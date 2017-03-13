Эксклюзив |

Геополитическая ситуация не только не улучшится, но и будет ухудшаться. Приход к власти Дональда Трампа не сможет изменить противостояние мировых держав. Так считает мэр Вентспилса Айвар Лембергс. В интервью радио Baltkom политик указал, что на мировой сцене лишь произойдет смена игроков.

"Геополитическая ситуация будет ухудшаться. Я абсолютно уверен, что в этом вопросе никаких изменений при Трампе не произойдет. В Европе произойдет дальнейшая дестабилизация ситуации", - сказал политик.

Лембергс прогнозирует смещение акцентов и ухудшение ситуации на Дальнем Востоке.

"Китая,Япония, США и Южная Корея. Между этими странами будет противостояние. Но, оно будет геополитическое и будет существовать всегда, так как там есть столкновение интересов. Китайские интересы все расширяются, а американские интересы уже давно обхватывают весь земной шар, по нескольку раз, даже Солнца не видно, из-за толстых интересов США", - сказал Лембергс.

По словам политика, безусловно остается на повестке дня и противостояние с Россией.

"Россия интересует прежде всего, как источник ресурсов. За ресурсы всегда велись войны. Ну, дай Бог, чтобы эта необходимость отпала. И я думаю, что она отпадет", - сказал Лембергс.