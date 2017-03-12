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Заявления высокопоставленных должностных лиц Латвии о военной угрозе со стороны России очень вредят экономическим интересам нашей страны, сказал в интервью радио Baltkom мэр Вентспилса Айвар Лембергс. По словам политика, такими безответственными заявлениями руководство Латвии лишь отпугивает инвесторов, вместо того, чтобы искать средства для развития государства.

"Когда государственные мужи, руководители страны говорят о реальном противостоянии...Когда замминистра иностранных дел США прежней американской администрации говорит, что линия фронта проходит по территории Латвии, то какой будет сигнал для инвестора? Какой инвестор захочет вкладывать средства? Неужели инвестор захочет вкладывать средства в территорию, близкую к линии фронта, чтобы его потом здесь грохнули?", - вопрошает Лембергс.

По словам политика, деньги вкладывать и зарабатывать можно лишь там, где нет геополитических рисков и военных угроз.

"Это безответственно. Мы так много стараемся делать, чтобы привлечь инвесторов. Ведь вкладываемые инвесторами средства нам нужны. Без ресурсов нет развития. Наше развитие за счет внутренних ресурсов невозможно. Мы еще бедные, нам нужны для развития внешние ресурсы, а мы инвесторов отпугиваем. Это неправильно", - считает Лембергс.

По словам политика, громкие заявления о военной угрозе со стороны России делаются по меркантильным, внутриполитическим интересам, а это очень неправильно.

Напомним, как ранее заявляли латвийские высокопоставленные лица, в частности и министр обороны Раймонд Бергманис и министр иностранных дел Эдгар Ринкевич, вероятность прямого военного вторжения в Латвию Россией низка, однако ситуация с безопасностью в Балтийском регионе по-прежнему остается серьезной.