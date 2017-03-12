Эксклюзив |

Художник Александр Шабуров, автор проекта «Эра милосердия», который получил широкую известность благодаря работе «Целующиеся милиционеры», считает, что в его картинах нет никакой провокации. Об этом он заявил в интервью радиостанции Baltkom.

«Это не провокация, а элементарный профессионализм. Вот, например, «Бурлаки на Волге» Репина сейчас классика, а когда эта картина только появилась, она тоже спровоцировали скандал. О таком рассказывать в то время было не принято. Художник всегда отражает взгляды слоев общества. Он не ищет гнильцу специально, он пытается понять суть времени», — сказал Шабуров.

По его словам, «Целующиеся милиционеры» довольно долго выставлялись в Москве, не вызывая никакой общественной реакции.

«Скандалом эта картина стала не сразу. Она себе висела спокойно довольно долго, и не было такой реакции. Она висела в частной галерее, затем в Третьяковке. Скандал случился, когда эта выставка должна была ехать в Париж, и уже (российские – прим.ред.) чиновники должны были утвердить картины. Ну и тут уже они заметили эту картину», — сказал Шабуров.