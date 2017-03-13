АНОНС: на радио Baltkom - кандидат на пост мэра Риги Юта Стрике (1)
Эксклюзив | 13 марта 2017 года, 07:57
Сегодня, после 08.00 в программе "Утро на Балткоме" на радио Baltkom - кандидат на пост мэра Риги от "Новой консервативной партии", бывшая сотрудница Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Юта Стрике.
Телефоны прямого эфира - 67212939, 67213939.
Подключайтесь!
Прямую трансляцию из студии можно смотреть ЗДЕСЬ.
Так кто она - Юта Стрике или Анна Потапова ??? Уж очень интересная у нее биография и может ли такой хамелеон вообще занимать какую либо руководящую должность ???
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