Эксклюзив |

Сегодня, после 08.00 в программе "Утро на Балткоме" на радио Baltkom - кандидат на пост мэра Риги от "Новой консервативной партии", бывшая сотрудница Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Юта Стрике.

Телефоны прямого эфира - 67212939, 67213939.

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Прямую трансляцию из студии можно смотреть ЗДЕСЬ.