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В Латвии нет независимых инстанций и людей. Такое мнение в интервью радио Baltkom высказала кандидат на пост мэра Риги от "Новой консервативной партии", бывшая сотрудница Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Юта Стрике.

"Мы все от чего-то зависим. Одно дело давить на человека в каком-то конкретном деле, а другое – мешать работать, уменьшать финансирование. Вызвать и надавить или уговорить не всегда можно. Например единственный способ давления на меня и моих коллег – это увольнение, чем руководство и занималось. Меня увольняли пять раз", - рассказала она о своей работе в KNAB.

По словам Стрике, именно из-за влияния политики на работу большинства служб Латвии она приняла решение вступить в партию.

"У меня никогда не было цели просто получать зарплату, мне хотелось изменить страну к лучшему. Что я поняла с годами, что все службы и структуры зависят от политики. Не меняя политику, мы не сможем ничего изменить. Партии и политика такая, какой ее делает каждый конкретный человек. Я вижу там [в Новой консервативной партии, прим.ред.] людей, у которых есть идеалы, они хотят чего-то достичь. Это единственная политическая сила, где я могу чувствовать себя собой", - отметила она.

Напомним, бывшая сотрудница Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Юта Стрике вступила в Новую консервативную партию, которой руководит бывший министр юстиции Янис Борданс, и будет баллотироваться на выборах в Рижскую думу.