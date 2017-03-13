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Опасность на дорогах создают не только агрессивные водители, но и те, кто едут слишком медленно. Об этом в эфире радио Baltkom заявил директор автошколы безопасной езды Янис Ванкс, комментируя информацию о том, что Государственная полиция в мае получит 40 нетрафарированных автомашин.

Стоит отметить, что в обществе активно распространяется мнение о том, что увеличение количества нетрафарированных полицейских машин направлено на борьбу именно с агрессивными водителями.

Однако по словам Ванкса, внимание полиции на новых машинах будет направлено не только на заядлых нарушителей, но и на тех, кто тормозит движение.

"То, что я заметил, в последнее время тем, кто едет слишком медленно также делают замечания. И эту информацию я слышал именно от полиции, которая говорит, что слишком медленная езда тоже опасна. Этот вопрос стал подниматься именно в последнее время. Да, такой стиль вождения не опасен для самого этого водителя, но это в целом создает опасные ситуации на дорогах, это нервирует других участников дорожного движения. Думаю, что полицейские на нетрафарированных автомашинах будут следить и за теми, кто едет слишком медленно", - считает Ванкс.

Напомним, как ранее сообщил начальник Управления безопасности дорожного движения Госполиции Нормунд Крапсис, Государственная полиция в мае получит 40 предназначенных для надзора за дорожным движением нетрафарированных автомашин разных марок.

Нетрафарированные полицейские автомашины хорошо зарекомендовали себя как довольно эффективные средства надзора за участниками дорожного движения, напомнил Крапсис.