Эксперт: медленная езда не менее опасна, чем агрессивная (+ОПРОС) (1)

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Эксклюзив | 13 марта 2017 года, 14:07

Опасность на дорогах создают не только агрессивные водители, но и те, кто едут слишком медленно. Об этом в эфире радио Baltkom заявил директор автошколы безопасной езды Янис Ванкс, комментируя информацию о том, что Государственная полиция в мае получит 40 нетрафарированных автомашин.

Стоит отметить, что в обществе активно распространяется мнение о том, что увеличение количества нетрафарированных полицейских машин направлено на борьбу именно с агрессивными водителями.

Однако по словам Ванкса, внимание полиции на новых машинах будет направлено не только на заядлых нарушителей, но и на тех, кто тормозит движение.

"То, что я заметил, в последнее время тем, кто едет слишком медленно также делают замечания. И эту информацию я слышал именно от полиции, которая говорит, что слишком медленная езда тоже опасна. Этот вопрос стал подниматься именно в последнее время. Да, такой стиль вождения не опасен для самого этого водителя, но это в целом создает опасные ситуации на дорогах, это нервирует других участников дорожного движения. Думаю, что полицейские на нетрафарированных автомашинах будут следить и за теми, кто едет слишком медленно", - считает Ванкс.

Напомним, как ранее сообщил начальник Управления безопасности дорожного движения Госполиции Нормунд Крапсис, Государственная полиция в мае получит 40 предназначенных для надзора за дорожным движением нетрафарированных автомашин разных марок.

Нетрафарированные полицейские автомашины хорошо зарекомендовали себя как довольно эффективные средства надзора за участниками дорожного движения, напомнил Крапсис.

Комментарии 1
большие гонки7 минут назад
"слишком медленно" - это какая скорость? а по ямам, по лужам, по люкам?
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