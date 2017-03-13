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Прибыль лицензионных онлайн-казино на 2016 год в Латвии составила 18 млн евро, что почти в четыре раза больше, чем в 2014 году. Об этом в эфире радио Baltkom сообщила руководитель Инспекции по надзору за лотереями и азартными играми Сигне Бирне.

Как сообщила Бирне, экономическая ситуация в стране улучшилась. В связи с этим, в последнее время, в игровых залах и казино, количество которых не выросло, увеличилось число посетителей. Руководитель также отметила, что возрос спрос жителей на участие в лотереях. На данным момент в Латвии открыто 320 игровых зала, 6 казино и 7 онлайн-казино, также выданы лицензии 57 тотализаторам.

По ее словам интернет-бизнес активно развивается. Это связано с тем, что онлайн-казино предлагают разные услуги, от игровых автоматов, покерных турниров, игр в карты до всевозможных тотализаторов.

Таким образом, все больше игроков переходит на легальные сайты, где им обеспечивается большая безопасность. К тому же, такой бизнес легче контролировать и осуществлять проверки.

"Начиная с августа 2014 года мы заблокировали более 800 нелегальных сайтов. мы сотрудничаем с 250 латвийскими провайдерами, чтобы обеспечить эффективную блокировку ", - отметила Бирне.

По ее мнению, такая успешная политика надзора увеличила налоговые поступления в бюджет страны, которые на 2016 год составили около 1,8 млн евро.

"На 2016 год онлайн-казино заработали 18 млн евро. Для сравнения, в 2014 году эта цифра составляла 5 млн. Учитывая, что 10% от этой прибыли ушли в государственную казну - это очень хороший результат", - сказала Бирне.

По словам Сигне Бирне, нельзя исключить риски отмывания денег, но в Латвии такого не было замечено. Отмывание денег в таком бизнесе возможно только при участии серьезных организаторов.

Как писал Mixnews ранее, в начале этого года Министерство финансов предложило новую налоговую систему, где предполагается повышать акциз и налоги на азартные игры и лотереи, а в регулировании налога на недвижимость ставить акцент на упорядочении системы кадастровой оценки.