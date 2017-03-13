"Не кит"? Полиция подтвердила подлинность видео с прыгающей из окна девочкой (7)
Государственная полиция в ходе прессе-конференции подтвердила подлинность появившегося в YouTube видео, на котором запечатлено, как несколько девочек обсуждают прыжок одной из них из окна четвертого этажа.
Начальник отдела превенции Андис Ринкевицс также подтвердил и факт самого прыжка девочки из окна.
Однако подробности случившегося полиция пока не комментирует, а также просит не связывать инцидент с суицидальной игрой "Синий кит".
По словам Ринкевицса, полиция не связывает данный случай с "Синим китом", поскольку не констатировано воздействие третьего лица.
Глава Инспекции по защите прав детей Илона Кронберга также согласна с тем, что данный случай не имеет связи с суицидальной игрой.
Напомним, в YouTube появилось видео, датированное 11 марта, на котором запечатлено, как несколько девочек обсуждают прыжок одной из них из окна четвертого этажа. Девочке на видео предлагают «попрощаться с родителями и друзьями», чтобы это «осталось на ютубе».
Несколько раз одна из участниц съемки подбегает к окну, в завершении даже вылезает на подоконник. На видео никаких прыжков из окна не зафиксировано.
А с этой заразой, при желании, можно за пару часов выявить всех, заблокировать все эти записи в социальных сетях, ютубах. Распространителей блокировать интернет и на следующий день в кутузку. Было бы желание, а его как видно нет. Пока у власть предержащих не случится с детьми такая беде, не пошевелится ни одна гнида, зато потом быстро порядок наведут.
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Глава Госполиции: мы "патрулируем" интернет 24 часа в сутки.
http://www.mixnews.lv/ru/exclusive/news/217949_glava-gospolicii-my-patruliruem-internet-24-4asa-v-sutki/