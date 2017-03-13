"Не кит"? Полиция подтвердила подлинность видео с прыгающей из окна девочкой (7)

фото

Эксклюзив | 13 марта 2017 года, 15:00

Государственная полиция в ходе прессе-конференции подтвердила подлинность появившегося в YouTube видео, на котором запечатлено, как несколько девочек обсуждают прыжок одной из них из окна четвертого этажа.

Начальник отдела превенции Андис Ринкевицс также подтвердил и факт самого прыжка девочки из окна.

Однако подробности случившегося полиция пока не комментирует, а также просит не связывать инцидент с суицидальной игрой "Синий кит".

По словам Ринкевицса, полиция не связывает данный случай с "Синим китом", поскольку не констатировано воздействие третьего лица.

Глава Инспекции по защите прав детей Илона Кронберга также согласна с тем, что данный случай не имеет связи с суицидальной игрой.

Напомним, в YouTube появилось видео, датированное 11 марта, на котором запечатлено, как несколько девочек обсуждают прыжок одной из них из окна четвертого этажа. Девочке на видео предлагают «попрощаться с родителями и друзьями», чтобы это «осталось на ютубе».

Несколько раз одна из участниц съемки подбегает к окну, в завершении даже вылезает на подоконник. На видео никаких прыжков из окна не зафиксировано.

Комментарии 7
За безобидные комменты1 час назад
Банят и в ПБ вызывают уже на следующий день. За лайк под хренью учительнице жизнь сломали.
А с этой заразой, при желании, можно за пару часов выявить всех, заблокировать все эти записи в социальных сетях, ютубах. Распространителей блокировать интернет и на следующий день в кутузку. Было бы желание, а его как видно нет. Пока у власть предержащих не случится с детьми такая беде, не пошевелится ни одна гнида, зато потом быстро порядок наведут.
1
Ответить
НАДЕЖДА59 минут назад
А с этой заразой, при желании, можно за пару часов выявить всех, заблокировать все эти записи в социальных сетях, ютубах. Распространителей блокировать интернет и на следующий день в кутузку. Было бы желание, а его как видно нет.
==============
Глава Госполиции: мы "патрулируем" интернет 24 часа в сутки.
http://www.mixnews.lv/ru/exclusive/news/217949_glava-gospolicii-my-patruliruem-internet-24-4asa-v-sutki/

1
Ответить
Natasha Berust Berust1 час назад
Дай Бог девочке поправиться,и продолжить расследывание. Также в отношении тех,кто на видео просит ее выкинуться из окна и тех,кто вместо прищыва о помощи или отговарвания;мнимал спокойно это на видак.. ВИДЕО ОБРЕЗАННО кстати говоря
Ответить