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Государственная полиция в ходе прессе-конференции подтвердила подлинность появившегося в YouTube видео, на котором запечатлено, как несколько девочек обсуждают прыжок одной из них из окна четвертого этажа.

Начальник отдела превенции Андис Ринкевицс также подтвердил и факт самого прыжка девочки из окна.

Однако подробности случившегося полиция пока не комментирует, а также просит не связывать инцидент с суицидальной игрой "Синий кит".

По словам Ринкевицса, полиция не связывает данный случай с "Синим китом", поскольку не констатировано воздействие третьего лица.

Глава Инспекции по защите прав детей Илона Кронберга также согласна с тем, что данный случай не имеет связи с суицидальной игрой.

Напомним, в YouTube появилось видео, датированное 11 марта, на котором запечатлено, как несколько девочек обсуждают прыжок одной из них из окна четвертого этажа. Девочке на видео предлагают «попрощаться с родителями и друзьями», чтобы это «осталось на ютубе».

Несколько раз одна из участниц съемки подбегает к окну, в завершении даже вылезает на подоконник. На видео никаких прыжков из окна не зафиксировано.